KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA? Karşılıksız KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak? e-Devlet sonuç ekranı

BURSUN KESİLMEMESİ İÇİN BAŞARI KRİTERİ NEDİR?

Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında eğitim alan öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi ödemeleri için başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takip edilir.

Hazırlık sınıfında burs alan öğrencilerin eğitimlerini tamamlayarak bir üst sınıfa geçmesi gerekir. Aksi takdirde burs ödemesi kesilir.

Diğer kademelerde ise öğrencilerin 4.00 ortalama üzerinden 2.00 not ortalamasını tutturması gerekmektedir. 100'lük sistemde ise not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması puanların altında kalan ve hazırlık sınıfını geçemeyen adayların bursu öğrenim kredisine dönüşür.