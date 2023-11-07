KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA? Karşılıksız KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak? e-Devlet sonuç ekranı
"KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçtimiz günlerde KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi ücretlerine gelen zam sonrası sonrası gözler, Ekim ayı burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte, GSB son dakika duyurular...
"KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçtimiz günlerde KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi ücretlerine gelen zam sonrası sonrası gözler, Ekim ayı burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte, GSB son dakika duyurular...
KYK BURS SONUÇLARI 2023-2024 AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları değerlendirme işlemleri henüz sona ermedi. Bu sebeple burs başvuru sonuçları açıklanmadı.
Başvuru sonuçlarının en geç 15 Kasım tarihine kadar e-Devlet ekranı üzerinden açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar KYK burs başvuru sonuçlarını e-Devlet ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte sorgulayabilecek.
Öğrencilerin iki farklı sonuç beklerken "Burs alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşanlar karşılıksız burs alabilirler. "KYK kredi alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşan adaylar ise öğrenim kredisi alabilecek.
KYK öğrenim kredisi çıkan adaylar için zorunluluk bulunmuyor. Adaylar taahhütname onayı yapmadığı durumlarda burs ve kredi hakkını kaybediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler için taahhütname onayı takvimi paylaşılacak.
KYK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
KYK BURSLARI HANGİ AYLARDA YATAR?
KYK burs ödemeleri öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılmaktadır. Burs ödemeleri her ayın başında 6-10'u arasında hesaplara yatırılır.
KYK burs ödemeleri 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Üniversitelerin tatil veya kapalı olduğu aylarda da burs ödemeleri yapılmaya devam eder. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında burs ve kredi ödemeleri hesaplara geçecek.
BURSUN KESİLMEMESİ İÇİN BAŞARI KRİTERİ NEDİR?
Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında eğitim alan öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi ödemeleri için başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takip edilir.
Hazırlık sınıfında burs alan öğrencilerin eğitimlerini tamamlayarak bir üst sınıfa geçmesi gerekir. Aksi takdirde burs ödemesi kesilir.
Diğer kademelerde ise öğrencilerin 4.00 ortalama üzerinden 2.00 not ortalamasını tutturması gerekmektedir. 100'lük sistemde ise not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması puanların altında kalan ve hazırlık sınıfını geçemeyen adayların bursu öğrenim kredisine dönüşür.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 50 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! "Resmen erimiş"
- Netflix Football Manager 2024 bedava nasıl indirilir? FM 24 oyunu ücretsiz mi? Football Manager 2024 Mobile APK özellikleri, yenilikler...
- Sigaraya zammı geldi, ne kadar oldu son dakika? 7 Kasım 2023 en ucuz, en pahalı sigara fiyatları...
- Gelinim Mutfakta 7 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Canan Karatay açıkladı! Uyuz hastalığını bitiriyor! Kaşıntının ilacı meğer...
- 5 bin TL ikramiye ödeme günleri 4A, 4B, 4C: 16 Kasım'dan önce o kişilere de verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi tarihleri...
- Android telefon kullananlara acil uyarı! Bu uygulamalar varsa hemen silin!
- EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...
- Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece bu yöntemle...
- DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi 2024!
- DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 DGS başvurusu hangi ay yapılacak? ÖSYM son dakika
- Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...