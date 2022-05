KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

ÖSYM 2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans başvuru ücreti ÖSYM tarafından başvuruların başlatılmasının ardından ortaya çıktı. Adaylar ödemelerini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ve kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecekler.

KPSS Lisans başvuru ücreti her bir oturum için 115 TL, ÖABT her bir oturum için 115 TL ve Alan Bilgisi her bir oturum için 80 TL olacak şekilde belirlendi.