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KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen kişiler KPSS 2022 başvurularını ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde tek tek hangi KPSS sınavının ne zaman yapılacağını duyurmuştu. Aynı şekilde başvurular ve geç başvuru günü de takvimde yerini almıştı. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

KPSS LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi başvuruları 24 Mayıs 2022 ile 6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecekler.

ÖSYM 2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans başvuru ücreti ÖSYM tarafından başvuruların başlatılmasının ardından ortaya çıktı. Adaylar ödemelerini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ve kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecekler.

KPSS Lisans başvuru ücreti her bir oturum için 115 TL, ÖABT her bir oturum için 115 TL ve Alan Bilgisi her bir oturum için 80 TL olacak şekilde belirlendi.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME HANGİ BANKA?

ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar şöyle; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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