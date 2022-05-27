KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?
KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen kişiler KPSS 2022 başvurularını ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?
KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde tek tek hangi KPSS sınavının ne zaman yapılacağını duyurmuştu. Aynı şekilde başvurular ve geç başvuru günü de takvimde yerini almıştı. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?
KPSS LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi başvuruları 24 Mayıs 2022 ile 6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecekler.
ÖSYM 2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans başvuru ücreti ÖSYM tarafından başvuruların başlatılmasının ardından ortaya çıktı. Adaylar ödemelerini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ve kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecekler.
KPSS Lisans başvuru ücreti her bir oturum için 115 TL, ÖABT her bir oturum için 115 TL ve Alan Bilgisi her bir oturum için 80 TL olacak şekilde belirlendi.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME HANGİ BANKA?
ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar şöyle; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı?
- 81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR'a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...
- MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? Koyun, keçi desteklemesi olacak mı, var mı?
- Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022? YÖK ile üniversiteler ne zaman, hangi tarihte kapanıyor?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, Haziran kira artışı...
- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı tarihi belli oldu
- Dayakçı öğretmen bu kez de babaya saldırdı! 3 aylık koruma kararı