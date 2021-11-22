İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu 1. taksit neden yatmadı? İBB bursu ne zaman yatar?

Bu şartlara uymayan kişilerin başvuru yapması mümkün değildir. Özellikle İBB bursuna kimler başvuramaz sorusu da oldukça merak ediliyor. Bu soru için verilen cevap ise şu şekildedir;

• Açık öğretimde okuyanlar



• Uzaktan öğretim görenler

• Ücretli değişim programında bulunanlar

• 25 yaşından büyükler

• Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

• Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Bu kriterlere sahip öğrenciler İBB burs başvurusu yapmazlar.