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İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu 1. taksit neden yatmadı? İBB bursu ne zaman yatar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021
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İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu 1. taksit neden yatmadı? İBB bursu ne zaman yatar?

İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu 1. taksit neden yatmadı? İBB bursu ne zaman yatar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere verilen bursların ne zaman yatacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Belediye tarafından öğrencilere kişi başı yıllık 3.200 TL ödeme veriliyor. Burs üçe bölünüyor ve öğrencilere 3 farklı dönem içerisinde veriliyor. Peki; İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu neden yatmadı?

İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu ne zaman yatar? İBB bursu 1. taksit neden yatmadı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim öğretim döneminde maddiyata ihtiyaç duyan öğrencilere binlerce lira burs veriyor. Kişi başı 3.200 TL olarak verile burslar üçe bölünüyor ve 3 taksit olarak veriliyor. Değerlendirme sonunda toplam 30.000 öğrenciye burs verilmesi öngörülüyor. Peki; İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İBB bursunun ne zaman yatacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

İBB BURSU NEDEN YATMADI?

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmış değil. Bursların birkaç gün içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İBB BURSU NE KADAR?

Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3'e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verildi.

İBB BURSU DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI!

İBB burs başvuru şartları da çoğu üniversite öğrencisinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İBB burs başvuru şartları şu şekilde belirtiliyor;

*T.C. vatandaşı olmak
• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
• Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
• Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Bu şartlara uymayan kişilerin başvuru yapması mümkün değildir. Özellikle İBB bursuna kimler başvuramaz sorusu da oldukça merak ediliyor. Bu soru için verilen cevap ise şu şekildedir;
• Açık öğretimde okuyanlar


• Uzaktan öğretim görenler
• Ücretli değişim programında bulunanlar
• 25 yaşından büyükler
• Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
• Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Bu kriterlere sahip öğrenciler İBB burs başvurusu yapmazlar.

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