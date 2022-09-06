EK TERCİH TABAN PUANLARI: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu için tarih belli oldu. YÖK tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında, 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi belli oldu.

Buna göre; YKS ek tercihler 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.