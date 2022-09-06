EK TERCİH TABAN PUANLARI: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından gözler ek tercihlere çevrilmişti. ÖSYM tarafından gelen açıklama ile tercih takvimi belli oldu. İşte, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, YÖK tarafından yapılan açıklama sonrasında öğrencilere müjdeli haber verildi. İşte, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu için tarih belli oldu. YÖK tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında, 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi belli oldu.
Buna göre; YKS ek tercihler 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.
YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
YÖK tarafından yayımlanan bilgilere göre, YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.
EK TERCİH SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EK TERCİH TABAN PUANLARI: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...
- YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? ÖSYM kılavuzu...
- Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ekranı...
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı?
- Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...
- AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
- KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?
- %22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanır?
- Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kapanıyor? 2022-2023 sezonu transfer sezonu ayın kaçında bitecek?