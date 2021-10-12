Okullar ne zaman ara tatile girecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı tatil günleri açıklandı. Yılın ilk ara tatili için heyecan içinde olan öğrenciler tatil günlerinin ayın kaçına gdenk geldiğini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve dönem sonu (yaz tatili) tatil takvimini ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, okullar ne zaman ara tatile girecek? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman yapılacak? 1 haftalık tatil ayın kaçında? İşte haberin detayları...

OKULLAR NE ZMAN ARA TATİLE GİRECEK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Ara tatil 1 hafta yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.