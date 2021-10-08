Tekfen burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 Tekfen bursu kimlere verilir?

TEKFEN BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Üniversiteyi yeni kazanan adaylar başvuru yapabilirken, ara sınıfta eğitim alan öğrenciler bir önceki dönemde 4.00 üzerinden 2.5 not ortalamasına sahip ise burstan yararlanabilecek.

a) Tekfen Vakfı Bursu'ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan T.C. vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler.

b) Tekfen Vakfı'nda burs alan bir öğrenci, okulundan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu'nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK'dan burs alamaz.

c) Tekfen Vakfı, kamuya açık (Grup Dışı olarak ifade edilir) ve Tekfen Grup Şirketleri çalışanlarının çocuklarına ya da bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine (Grup İçi olarak ifade edilir) olmak üzere, 2 kategoride burs tahsis eder.