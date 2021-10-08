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Tekfen burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 Tekfen bursu kimlere verilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021
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Tekfen burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 Tekfen bursu kimlere verilir?

Tekfen burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 Tekfen bursu kimlere verilir? Üniversite öğrencilerine burs veren özel şirketler arama motorlarında sorgulanıyor. Bursa uygun görülen öğrencilere her ay 1005 lira karşılıksız burs ödemesi yapılacak. İnternet üzerinden başvurusunu yapacak adaylara burs çıkması halinde 7 ay boyunca para alınabilecek. Ödemeler her ayın 15’inde hesaplara yatırılacak. Peki; Tekfen burs başvurusu nasıl yapılır?

Tekfen burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 Tekfen bursu kimlere verilir? Tekfen'den burs almak isteyen öğrenciler için başvuru dönemi devam ediyor. Öğrencilere 7 ay boyunca, aylık 1005 lira burs verileceği açıklandı. Yurt veya kira paralarını çıkarmak isteyen öğrencilerin bütçeleri daha rahat bir nefes alacak. Burs başvurusu yapmak için öğrencilerden not ortalaması şartı aranıyor. Peki, Tekfen burs başvurusu nasıl yapılır?

TEKFEN BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Eğitim, Sağlık Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için burs başvurularının başladığını duyurdu. Burs başvuruları 28 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler tekfenburs.org adresi üzerinden aday girişi bölümünde kayıt yaptırarak burs başvurusunda bulunabilir. Başvuru yapacak adayların başvuru şartlarını yerine getirmelidir. İşte TEKFEN Vakfı burs başvuru şartları;

TEKFEN BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Üniversiteyi yeni kazanan adaylar başvuru yapabilirken, ara sınıfta eğitim alan öğrenciler bir önceki dönemde 4.00 üzerinden 2.5 not ortalamasına sahip ise burstan yararlanabilecek.

a) Tekfen Vakfı Bursu'ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan T.C. vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler.

b) Tekfen Vakfı'nda burs alan bir öğrenci, okulundan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu'nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK'dan burs alamaz.

c) Tekfen Vakfı, kamuya açık (Grup Dışı olarak ifade edilir) ve Tekfen Grup Şirketleri çalışanlarının çocuklarına ya da bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine (Grup İçi olarak ifade edilir) olmak üzere, 2 kategoride burs tahsis eder.

d) Tüm başvurular www.tekfenburs.org adresi üzerinden, aynı web sitesinde duyurusu yapılan tarihlerde, sadece online olarak yapılır.

e) Burs tahsisinde;

a. Başvuru sahibinin ailesinde en yüksek gelir sahibi kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 5.370 TL ve altında olması şartı aranır.

b. Aile gelir kriterine uyan öğrencinin başvurusu, Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notuna göre değerlendirmeye alınır.

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