YKS 3. tercihler başladı mı? 2021 YKS üniversite 2. ek yerleştirme tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?
YKS 3. tercihler heyecanla bekleniyor. 140 baraj puanı alan öğrenciler ÖSYM'den gelecek tercih açıklamalarını bekliyor. Üniversitelerde yeni dönemin başlamsı ile birlikte tercih dönemi için heyecan daha da arttı. Üniversite yerleştirmeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS 3. tercihler başladı mı? 2021 YKS üniversite 2. ek yerleştirme tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte haberin detayları...
YKS 3. tercihler başladı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde süreç tamamlanıyor. Bu seneye özel TYT baraj puanı 140'a düşürülmüş, 140 puan alanlar için ilave ek tercih yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise gözler 140 baraj puanı alanların yapacağı tercihlere çevrildi. Birinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci ek tercih takvimi araştırılıyor. Peki, YKS 3. tercihler başladı mı? 2021 YKS üniversite 2. ek yerleştirme tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte cevaplar...
YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS 2. ek tercihleri henüz başlamadı. 140 baraj puanı tercihlerinin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından duyuru yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.
ÖSYM BAŞKANI NE DEMİŞTİ?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den)
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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