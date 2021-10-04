YKS 3. tercihler başladı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde süreç tamamlanıyor. Bu seneye özel TYT baraj puanı 140'a düşürülmüş, 140 puan alanlar için ilave ek tercih yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise gözler 140 baraj puanı alanların yapacağı tercihlere çevrildi. Birinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci ek tercih takvimi araştırılıyor. Peki, YKS 3. tercihler başladı mı? 2021 YKS üniversite 2. ek yerleştirme tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte cevaplar...

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2. ek tercihleri henüz başlamadı. 140 baraj puanı tercihlerinin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından duyuru yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.