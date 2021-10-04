2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme kayıtları başladı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 4-7 Ekim tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecek. Elektronik kayıtların 4-5 Ekim'de alınacağı ve bu adayların üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacağı kaydedildi.

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