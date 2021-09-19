Her ay 650 TL! KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK bursu nasıl alınır?
Öğrencilere karşılıksız şekilde her ay ödenen KYK bursunun başvuru dönemi merakla bekleniyor. Öğrencilerin okul dönemindeki en büyük problemlerinden birisi ekonomik kaygılar olmaktadır. Devlet tarafından sağlanan yurt ve burs destekleriyle de öğrenciler rahat bir nefes alabiliyor. Yurt başvurularının açıklanmasının ardından gözler burs başvurularına çevrildi. Peki; 2021 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK bursu nasıl alınır? İşte; üniversite kazanan öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtları!
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK bursu nasıl alınır? Öğrencilere her ay 650 TL şeklinde ödenen KYK burs başvurusunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üniversite öğrencileri devlet tarafından sağlanan burslardan kolaylıkla faydalanabiliyor. Burs çıkmayan öğrencilere ise kredi desteği veriliyor. Geri ödemesiz burs almak isteyen öğrenciler 2021 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak sorusunun cevabını merak ediyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvurularının kayıt tarihlerinin ve işlemlerinin sona ermesinden sonra başlaması bekleniyor. Bu nedenle, başvuruların Ekim ayı itibariyle alınacağı tahmin ediliyor.
KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Bir öğrencinin vefat etmesi neticesinde aylık düzenli olarak aldığı KYK bursu varislerine veya ailesine kalmayacak olup vefat ettiği ay itibariyle öğrencilikle ilişiği kesildiği gibi bursu da kesilmektedir.
Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir. Yani bir öğrencinin alacağı burs süresi okulun normal süresi ile ilişkilidir. Bir tıp öğrencisi en fazla 60 ay burs alırken 4 yıllık okuyan bir mühendislik öğrencisi 48 ay almaktadır.
Eylül 2018'de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4'lük sistemde 2.00'nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir.
Almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın ekim ayındaki YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır.
Not ortalaması 100'lük sistemde 53.33'ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.
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