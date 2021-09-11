YKS ek kontenjanlar açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar...
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ile sınavdan 140 puan alan öğrenciler ek tercih dönemini bekliyor. Üniversitelerde akademik takvimin başlamasına kısa süre kala konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS ek kontenjanlar açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte son gelişmeler...
YKS ek kontenjanlar açıklandı mı? Üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül'de başlıyor. YKS sonuçlarına göre üniversite yerleştirmeleri gerçekleştirildi. Ancak yerleşemeyen öğrenciler için ek tercihler alınacak. Akademik takvimin başlamasına kısa süre kala gözler ek tercih dönemine çevrildi. Öte yandan 140 puan alanlar için de ek yerleştirme yapılacağı duyurulmuştu. Peki, YKS ek kontenjanlar açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte cevaplar...
EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından 2021 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için ek kontenjanlar da henüz belli olmadı. Ek kontenjanlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com'tr'den öğrenebilirsiniz.
2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS ek tercih takvimi de henüz açıklanmadı. İkinci ek yerleştirmeye ilave 140 puan alanlar için bir ek yerleştirme daha yapılacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ek yerleştirme takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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