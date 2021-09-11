YKS ek kontenjanlar açıklandı mı? Üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül'de başlıyor. YKS sonuçlarına göre üniversite yerleştirmeleri gerçekleştirildi. Ancak yerleşemeyen öğrenciler için ek tercihler alınacak. Akademik takvimin başlamasına kısa süre kala gözler ek tercih dönemine çevrildi. Öte yandan 140 puan alanlar için de ek yerleştirme yapılacağı duyurulmuştu. Peki, YKS ek kontenjanlar açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte cevaplar...

EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2021 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için ek kontenjanlar da henüz belli olmadı. Ek kontenjanlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com'tr'den öğrenebilirsiniz.