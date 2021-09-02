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1.250 TL öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) yattı mı? 2021 eğitim ödeneği ne zaman yatar, kimler alabilir?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 02.09.2021
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1.250 TL öğretmen eğitim ödeneği kırtasiye parası yattı mı? 2021 eğitim ödeneği ne zaman yatar, kimler alabilir?

Öğretmen eğitim ödeneği yattı mı? Kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 yılında öğretmenler 1.250 TL eğitim ödeneği almaya hak kazanacak. Eğitim ödeneğine her yıl yüzde 2,5 zam yapılıyor. Bu miktar geçen sene 1.210 TL’ydi. Eğitim öğretim takvimine göre 6 Eylül’de okulların açılacağı duyuruldu. Peki; öğretmen eğitim ödeneği yattı mı? Eğitim ödeneği kimler alabilir? Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatar?

Milyonlarca öğretmen her yıl devlet destekleri almaya devam ediyor. Öğretmen eğitim ödeneği bir diğer bilinen adıyla kırtasiye parası her yıl okul öncesinde öğretmenlere ödeniyor. Geçtiğimiz yıl 1.210 TL olan eğitim ödeneği bu yıl da zamlanmıştı. Öğretmenlerin ders içi etkinliklerde kullanacağı materyaller için ayrılan bu ödenek sayesinde öğretmenler ceplerinden para harcamadan eksiklerini giderebiliyor. Peki; eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği kimler alabilir? Öğretmen eğitim ödeneği yattı mı?

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EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

EĞİTİM ÖDENEĞİ YATTI MI?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı zaman kala Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemelerinin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağını bildirdi.

2021 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Öğretmenler için ayrılan eğitim ödeneğine her yıl yüzde 2,5 zam yapılıyor. Bu zamla 2021 yılı kırtasiye yardımı 1210 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

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