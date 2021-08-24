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Haberler Galeri Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...

Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...

Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 yılına ilişkin son tayinler gerçekleştirildi. 2021 yaz tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme tercih sonuçları açıklandı. Tayinleri gerçekleşen öğretmenler ilişik kesme sürecini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eş durumu tayinleri için tebligat, ayrılma ve göreve başlama tarihi açıklandı. İşte detaylar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 24.08.2021 21:54 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 21:54
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Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...

Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı. Mazerete bağlı yer değiştirme tercih sonuçlarını öğrenen öğretmenler için ilişik kesme takvimi açıklandı. Peki, öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...

Öğretmen özür grubu atama sonuçları, MEB'in mebbis.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.

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Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...

TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılacak.

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Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...

ÖZÜR GRUBU TAYİNLERİ İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLDİ?

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabildi.

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Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...

Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamadı.