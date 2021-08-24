25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...
Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 yılına ilişkin son tayinler gerçekleştirildi. 2021 yaz tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme tercih sonuçları açıklandı. Tayinleri gerçekleşen öğretmenler ilişik kesme sürecini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eş durumu tayinleri için tebligat, ayrılma ve göreve başlama tarihi açıklandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.08.2021 21:54 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 21:54
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