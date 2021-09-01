DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Adaylar tercihlerin ne zaman biteceği ve sonuçların duyurulacağı tarihi bekliyor. İşte, DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.