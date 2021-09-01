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DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2021
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DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...

DGS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans eğitimine geçiş için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. DGS tercihleri ise 27 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...

DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Adaylar tercihlerin ne zaman biteceği ve sonuçların duyurulacağı tarihi bekliyor. İşte, DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

2021 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.

Tablo-2'nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Adaylar, Tablo-1'de yer alan lisans programlarının 2020-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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