İlk tercihte yerleşen ek tercih yapabilir mi? Tercih değiştirme nasıl yapılır, var mı? YKS tercih....

İlk tercihte yerleşen ek tercih yapabilir mi? Tercih değiştirme nasıl yapılır, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği YKS 2021 sonuçları son dakika olarak açıklandı. Sonuçlardan memnun olmayan adaylar ise ek tercih sürecini yakından takip ediyor. İşte, ilk tercihte yerleşen ek tercih yapabilir mi?

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN EK YERLEŞTİRMEDE TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamaz. Ayrıca YKS'ye girip tercih yapmaya hak kazanmasına rağmen hiç tercih yapmayan adaylar da ek yerleştirmede tercih yapamaz.