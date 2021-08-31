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İlk tercihte yerleşen ek tercih yapabilir mi? Tercih değiştirme nasıl yapılır, var mı? YKS tercih....

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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İlk tercihte yerleşen ek tercih yapabilir mi? Tercih değiştirme nasıl yapılır, var mı? YKS tercih....

İlk tercihte yerleşen ek tercih yapabilir mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının son dakika olarak açıklanmasının ardından geri sayım sona erdi. Tercih işlemlerinden umduğunu bulamayan adaylar ise ek tercih sürecini merak ediyor. Diğer yandan tercih işlemleri sonuçlanan adaylar ise tercih değiştirme yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İşte, ilk tercihte yerleşen ek tercih yapabilir mi? Tercih değiştirme nasıl yapılır, var mı? YKS tercih....

İlk tercihte yerleşen ek tercih yapabilir mi? Tercih değiştirme nasıl yapılır, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği YKS 2021 sonuçları son dakika olarak açıklandı. Sonuçlardan memnun olmayan adaylar ise ek tercih sürecini yakından takip ediyor. İşte, ilk tercihte yerleşen ek tercih yapabilir mi?

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN EK YERLEŞTİRMEDE TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamaz. Ayrıca YKS'ye girip tercih yapmaya hak kazanmasına rağmen hiç tercih yapmayan adaylar da ek yerleştirmede tercih yapamaz.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN, KİMLER EK TERCİH YAPACAK?

TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar tercih işlemlerini tamamladı ve ilk yerleştirme işlemleri gerçekleşti. Bunun üzerine, boş kontenjanların açıklanması ile YKS puanı 140 olan adaylar için tercih süreci başlayacak. İlk yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar, 140 ve üzeri puan alan adayların ek tercih yapmasıyla doldurulacak.

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

YKS EK TERCİH TARİHİ

YKS genel yerleştirme sonucunda boş kalan kotnenjanların doldurulması için bu seneye özel olarak ikinci ek yerleştirme uygulanacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte TYT'de taban 140, AYT/YDT'te ise 170 olarak belirlendi. Buna göre TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık önlisans programlarını, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

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