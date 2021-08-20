Tarih belli oldu mu? AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen AÖL ek sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılan ve mezun olmayı bekleyen öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Yeni döneme kısa süre kala MEB'den gelecek müjdeli haber bekleniyor. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için ek sınav gerçekleştiriliyor. 5'inci dönem kapsamında yapılan ek sınavın bitmesine saatler kaldı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
AÖL EK SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?
16 Ağustos'ta başlayan AÖL ek sınav 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Sınav pandemi nedeniyle online yapılıyor.
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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, ek sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sınav online gerçekleştirildiği için sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖL EK SINAV İLE İLGİLİ GENEL DUYURU
1) Açık Öğretim Lisesi 2020-5 ek sınav kayıt yenileme 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.
3) Cezaevinde bulunan öğrencilerin eylül ayında yüz yüze yapılacak olan 2020-2. dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ağustos ayının ilk haftasında teslim edileceğinden dolayı öğrencilerin özel durum bilgilerinin cezaevi eğitim sorumluları tarafından anlık olarak güncel tutulması önem arzetmektedir.
4) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğe açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.
5) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.
İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.
NOT: Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.
İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.
6) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, ücret muafiyeti sisteme işli olan;
-Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi,
-Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası,
-İstiklal madalya sahibi/şeref aylığı alıyor,
- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,
-5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında olanlar,
-6284 sayılı aile koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar,
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