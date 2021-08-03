YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlamıştı. Tercih tarih 13 Ağustos'ta sona erecekti. Ancak son dakika açıklaması ile süre uzatıldı. İşte, YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Son dakika açıklandı...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

UZATMA KARARI

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.