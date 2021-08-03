YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Son dakika açıklandı...
YKS tercih süresi ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 13 Ağustos tarihinde sona erecek olan YKS tercih süresi uzatıldı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında öğrenciler yeni tarihler için sorgulamasını sürdürüyor. İşte, YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Son dakika açıklandı...
YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlamıştı. Tercih tarih 13 Ağustos'ta sona erecekti. Ancak son dakika açıklaması ile süre uzatıldı. İşte, YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Son dakika açıklandı...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
UZATMA KARARI
Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.
İŞTE YENİ TARİHLER
Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.
ADAYLAR BUNLARA DİKKAT ETMELİ
Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.
YKS TERCİH KILAVUZU
2021 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar 24 tane tercih yapabilecekler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...
- Görüşmeler sonrasında emekliye zam fırsatı! Emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Seyyanen...
- Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?
- Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...
- Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2021? Fındık taban fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte il il liste...
- ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...
- Üniversite tercihleri başlıyor... 2021 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? Kontenjanlar ve taban puanlar...
- Son dakika: Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! 3 Ağustos AFAD son depremler listesi
- AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları nereden öğrenilecek?
- Aşı olmak zorunlu mu oldu? Uçakta, otellerde, AVM, restoran ve kafelere girişte korona aşısı zorunluluğu olacak mı?