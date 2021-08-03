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YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Son dakika açıklandı...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Son dakika açıklandı...

YKS tercih süresi ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 13 Ağustos tarihinde sona erecek olan YKS tercih süresi uzatıldı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında öğrenciler yeni tarihler için sorgulamasını sürdürüyor. İşte, YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Son dakika açıklandı...

YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlamıştı. Tercih tarih 13 Ağustos'ta sona erecekti. Ancak son dakika açıklaması ile süre uzatıldı. İşte, YKS tercih süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Son dakika açıklandı...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

UZATMA KARARI

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

İŞTE YENİ TARİHLER

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.

ADAYLAR BUNLARA DİKKAT ETMELİ

Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU

2021 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar 24 tane tercih yapabilecekler.

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