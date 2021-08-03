LGS 3. tercihler ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!

LGS 3. tercihler ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise yerleştirmeleri için 2. nakil başvuruları alınıyor. İlk nakil sonuçlarının da açıklanması ile birlikte herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ve okulunu değiştirmek isteyenler için nakil süreci tamamlanıyor. Peki, LGS 3. tercihler ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Ağustos'ta başlayan LGS 3. tercih dönemi 6 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.