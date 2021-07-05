LGS tercih yapma ekranı 2021: LGS tercih onaylama nereden, nasıl yapılır? Taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

LGS tercih onaylama nereden, nasıl yapılır? Taban puanları ve yüzdelik dilimleri son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. LGS tercihleri bugün başlıyor. Tercihlerin nasıl yapılacağı araştırma konusu olurken lise taban, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları sorgulanan diğer konular oluyor. İşte, LGS tercih onaylama nereden, nasıl yapılır?

LGS TERCİH ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

"b)" maddesine göre tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.