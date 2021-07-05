LGS tercih yapma ekranı 2021: LGS tercih onaylama nereden, nasıl yapılır? Taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
LGS tercih onaylama nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanmıştı. Sonuçların ardından gözler tercih sürecine çevrilmişti. Lise taban, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanlarına göre tercihler yapılabilecek. İşte, LGS tercih onaylama nereden, nasıl yapılır? Taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
LGS tercih onaylama nereden, nasıl yapılır? Taban puanları ve yüzdelik dilimleri son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. LGS tercihleri bugün başlıyor. Tercihlerin nasıl yapılacağı araştırma konusu olurken lise taban, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları sorgulanan diğer konular oluyor. İşte, LGS tercih onaylama nereden, nasıl yapılır?
LGS TERCİH ONAYLAMA NASIL YAPILIR?
"b)" maddesine göre tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
LGS TERCİH ONAYI NEREDEN YAPILIYOR?
Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
TERCİHLER KİME ONAYLATILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Gözler LGS kılavuzuna çevrilmişti. MEB az önce sabırsızlıkla beklenen haberi duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
LGS tercihleri E-Okul üzerinden yapılacak. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecekler.
Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.
Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranıaçılmayacaktır.
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