Tarih duyuruldu! DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sınavı ne zaman? Lisans programları...

DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 21-31 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapan DGS adayları, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Temmuz ayının gelmesi ile birlikte sınav için hazırlıklar hızlandı. ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgesi ile adaylar sınava katılacakları yerleri öğrenebilecekler. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 DGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden bir önceki hafta erişime açılıyor. Buna göre, 2021 DGS sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.