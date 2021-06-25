ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021: YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Ne zaman ödenecek?
ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. TYT’ye 2 milyon 592 bin 579, AYT’ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT’ye 130 bin 522 adayın katılacak. Milyonlarca öğrenci sınav heyecanı yaşarken, sınavlarda üç oturumda toplam 727 bin 820 kişi görev alacak. En çok merak edilenlerden biri de sınav görevli ücretleri oldu. Peki, YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Ne zaman ödenecek? İşte 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri...
LGS salon görevli ücretleri ne kadar? 2021 YKS üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek. TYT'de 420 bin 178, AYT'de 282 bin 484 ve YDT'de 25 bin 158 kili olmak üzere toplam 727 bin 820 kişi görev alacak. Sınav görevlisi olarak görev alacak kişiler, görevli ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Ne zaman ödenecek? İşte 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri...
ÖSYM YKS SALON GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
* Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL
* Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL
* Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL
* Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL
* Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL
* Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL
* Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL
* Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL
2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, ödemelerin kesin olarak hangi tarihte ödeneceği henüz bilinmese de, ödemelerin sınavların tamamlanmasının ardından görevli olanların kayıtlı oldukları banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS'nin sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tümadayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar,SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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- ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021: YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Ne zaman ödenecek?
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