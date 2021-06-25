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YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada
YKS başarı mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 yılı YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 3 oturum halinde yapılacak üniversite sınavında TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak. Sınava katılacak öğrencilere motivasyon verebilmek için güzel bir mesaj paylaşmak isteyenler, en güzel başarı mesajlarını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte YKS TYT AYT sınavına girenlere gönderilebilecek başarı, motivasyon ve tebrik mesajları...