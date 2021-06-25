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Haberler Galeri YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada

YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada

YKS başarı mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 yılı YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 3 oturum halinde yapılacak üniversite sınavında TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak. Sınava katılacak öğrencilere motivasyon verebilmek için güzel bir mesaj paylaşmak isteyenler, en güzel başarı mesajlarını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte YKS TYT AYT sınavına girenlere gönderilebilecek başarı, motivasyon ve tebrik mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 11:00
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YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada

YKS başarı ve tebrik mesajları burada! Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran'da YKS'de ter dökecek. Üniversiteye geçiş için istediği puanı alabilmeyi hedefleyerek uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, heyecan içinde sınav saatini beklemeye başladı. YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon ve başarı mesajları paylaşılıyor. Sizler için en güzel mesaj içeriklerini sayfamızda derledik. İşte YKS TYT AYT sınavına girenlere gönderilebilecek başarı, motivasyon ve tebrik mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada

2021 YKS BAŞARI, TEBRİK VE MOTİVASYON MESAJLARI

* 2021 YKS konuları kolay gelsin, sonuçlar güzel, yarınlar mutlu olsun inşallah. Çalışıyor ve merak ediyordu. İlgi gösteriyor çok istiyordu. Sınavda başarılar diliyorum...

* Kim korkar YKS den. Çalışmak bizden yardım Rabbimizden inşallah. Her ne olursa olsun, hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.

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YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada

* Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav; sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarı, çok çalışmak kadar olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister.

* Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz. Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum. Her birinize başarılar diliyorum.

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YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada

* Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar. YKS sınavının istediğin gibi geçmesini dilerim. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle... Sınavında başarılar..

* Demişsin ki zordur YKS konuları! Bizi ancak zor olanlar paklar. Kim korkar sınavdan. Başarı ben istediğim sürece benim olacaktır.

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YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada

* Büyük insanlar olmadan büyük işler başarılamaz. Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme... Başarı ben başaracağım diyenlerindir. Güzellikler hep sizinle olsun. Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. YKS sınavında başarılar dilerim...

* Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir.