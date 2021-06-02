6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseye geçiş için gerçekleştirilen LGS'nin hazırlıkları tamamlandı. Sınava katılacak olan binlerce öğrenci ve velileri sınav hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Salgın nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

LGS İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 LGS sınavının ertelenmediği, belirlenen tarihte gerçekleştirileceği bildirildi.

2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.