6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman?
LGS ertelendi mi? 2021 LGS için geri sayım başlarken, binlerce öğrenci sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, koronavirüs salgını nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini de araştırmaya başladı. Sınav hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseye geçiş için gerçekleştirilen LGS'nin hazırlıkları tamamlandı. Sınava katılacak olan binlerce öğrenci ve velileri sınav hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Salgın nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...
LGS İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 LGS sınavının ertelenmediği, belirlenen tarihte gerçekleştirileceği bildirildi.
2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.
LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2021 LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs Perşembe günü açıklandı. Adaylar sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler.
E-OKUL LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavıiptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.
Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2'de verilmiştir.
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- 6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman?
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