AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2021 açık lise 3. dönem sınavları ne zaman, online mı?
Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci, heyecan içinde üçüncü dönem sınavlarını bekliyor. Mezun olmayı bekleyen öğrenciler, üçüncü dönem sınavına katılarak kredi notunu tamamlamaya çalışacak. MEB tarafından 17 Mayıs'ta yeniden başlayan kayıt yenileme süreci devam ediyor. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2021 açık lise 3. dönem sınavları ne zaman, online mı? İşte cevaplar...
AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 3. dönem takvimi belirlendi. Sınav için geri sayım başlarken, sınava katılacak adaylar için kayıt yenileme süreci devam ediyor. Henüz kayıt yapamayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2021 açık lise 3. dönem sınavları ne zaman, online mı? İşte merak edilenler...
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
2020-2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması kararı alındı.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 2020-2021 3. dönem sınavları 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav pandemi nedeniyle online yapılacak.
Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandiktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.
Cezaevinde bulunan öğrencilerin haziran ayında yüzyüze yapılacak olan 2020-1. Dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildiği için cezaevinde görevli öğretmenlerin son dönemi 2020-1 olan ve özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan bu öğrenciler için yapacakları cezaevi bilgisi değişiklikleri, gönderilen sınav bilgilerinde değişiklik oluşturmayacaktır.
7. maddede belirtilen öğrenci grubu ile sistemde özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020-3. Dönem kayıt yenilemeleri yapılmayacaktır. Bu sebeple özel durumu tutuklu veya hükümlü öğrencilerin özel durumlarının cezaevinde görevli öğretmenler tarafından güncellenmesi gerekmektedir.
Özel durumu tutuklu veya hükümlü iken kayıt yenileme süreci içerisinde dışarı çıkan öğrencilerden 2020-3. Dönem için kayıt yenilemek isteyenlerin özel durumlarını değiştirerek kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.
İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.
NOT:
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.
İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.
2020-3. Dönemde Açık öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt olacak öğrencilerden ortaokul veya ilköğretim mezuniyet bilgisi e-Okuldan gelenlerin kayıtları şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezlerimiz tarafından yapılacaktır.
Ancak; bu durumdaki öğrencilerin yeni(ilk) kayıt işlemlerinin yapılması için Halk Eğitimi Merkezlerine mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile yeni kayıt isteğine dair dilekçelerini ulaştırmaları gerekmektedir. (Öğrenci 18 yaşından küçükse ayrıca velisinin de talebi gerekmektedir). İlk (yeni) kayıt olmak için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve ilk (yeni) kayıt kılavuzunda belirtilen hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup;
a- Gazi/gazi eşi, çocuğu, anne veya babası,
b- Şehit eşi, çocuğu, anne - babası veya kardeşi,
c- İstiklal madalyası sahibi/şeref aylığı sahibi,
ç- % 40 ve üzeri engelli (özel eğitim) olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri; öğrencilerimizin ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini, mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.
Kayıt yeniletmek için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve Kayıt Yenileme Kılavuzunda belirtilenler hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.
Özel durumu olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.
NOT:
Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek ve yeni (ilk) kayıt yaptıracak öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara ( T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.
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