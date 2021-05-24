AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 3. dönem takvimi belirlendi. Sınav için geri sayım başlarken, sınava katılacak adaylar için kayıt yenileme süreci devam ediyor. Henüz kayıt yapamayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2021 açık lise 3. dönem sınavları ne zaman, online mı? İşte merak edilenler...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

2020-2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması kararı alındı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 3. dönem sınavları 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav pandemi nedeniyle online yapılacak.