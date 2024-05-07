İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasa mesajı: Ülkemizin yanında durmaktan asla çekinmeyiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde yeni anayasa turlarına başladı. Önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ardından DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. Meral Akşener'in kurultay kararı sonrası İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu yeni anayasa görüşmeleriyle ilgili Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler geçtiğimiz hafta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP grubuna yaptığı ziyaret ile başladı. Kurtulmuş CHP'nin ardından DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarını değerlendirdi, tüm partilerden destek gördüğünü vurguladı.
"Ziyaret ettiğim partilerin hepsini sürece destek olmaya, katkıda bulunmaya hazır buldum. Türkiye'nin, 12 Eylül Anayasasından kurtulmasına ve yeni bir anayasa yapılması çalışmasına ön yargısız olarak destek vereceklerini gördüm."
"DOĞRU YÖNTEM BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUN UZLAŞTIĞI YÖNTEM OLACAKTIR"
Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasanın darbe yükünden kurtulması gerektiğinin altını çizdi. Anayasanın uzlaşmayla Meclis'te inşa edilmesinin önemine değindi.
"Vatandaş ve millet odaklı yeni bir anayasayı hedefliyoruz. Sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü bir yeni anayasa olsun istiyoruz. Bütün yetki ve sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Doğru yöntem de partilerin büyük çoğunluğunun uzlaştığı yöntem olacaktır."
"SAMİMİYETLE YENİ ANAYASA SÜRECİNİ YÜRÜTMEYİ ÜMİT EDİYORUM"
Meclis Başkanı, şeffaf, açık ve iyi niyetle süreci ilerleteceklerini belirtti.
"Bu işin esası 'samimiyet'. Samimi olan insan en aykırı fikri dahi söylese problem yoktur. Samimiyetle bu süreci yürütebilmeyi ümit ediyorum. Ben, kendi adıma buna gayret edeceğim."
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanacak yeni ve sivil anayasa için Meclis'te 400'ün üzerinde oyla mutabakat sağlanmasını ümit ettiğini de söyledi.
İYİ PARTİ'DEN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI
İYİ Parti'de Meral Akşener'in kurultay kararı almasının ardından geçen hafta sonu gerçekleşen 5. Olağanüstü Kurultay'da genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu yeni anayasa ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşan Dervişoğlu, "Ülkemizin yanında durmaktan asla çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.
İşte Donat'ın Dervişoğlu ile yaptığı röportaj:
Nail Dervişoğlu... Ordu'nun Fatsa ilçesinden... Yiğit bir Karadenizli... Milliyetçi... Muhafazakâr bir kişilikti.
Demokrat Partiliydi... Menderesçi.
Darbe... İdamlar... Sonrasında Nail Bey, "Adalet Partisi'ne" kaydoldu... Sıkı Demirelciydi.
Adalet Partisi milletvekilliğine adaylığını koydu... Kader, kısmet Meclis'e giremedi.
Siyasetin çalkantılı yılları... Nail Dervişoğlu'nun yolu Başbuğ Türkeş ile kesişti... Alparslan Türkeş onu çok severdi... O da Türkeş'i.
Vefat ettiğinde MHP'nin Fatsa İlçe Başkanı'ydı... 1977.
Oğlu Müsavat Dervişoğlu... Yılların dostu... Dün... "Hayırlı olsun" ziyareti... Çayını içtik.
Adalet... Müsavat... Hürriyet
Neşide Hanım... Ve eşi Avukat Nail Dervişoğlu... Rahmet istediler.
Önce bir kızları doğdu.
Adını "Adalet" koydular... Şu anda Ünye'de yaşıyor. Ardından oğlu dünyaya geldi.
"Müsavat" adını verdiler... "Eşitlik" demek... O şimdi İyi Parti Genel Başkanı.
Sonra... Üçüncü çocukları doğdu... Kız.
Onun adı ise "Hürriyet". Fatsa'da oturuyor.
Rahmetli Nail Dervişoğlu... "Adalete... Eşitliğe... Hürriyete" âşık bir insandı.
Aşkı... Çocuklarına isim oldu.
Fikir namusu
Sohbet sırasında... "Hiç kariyer planlaması yapmadım" dedi.
Doğru... Hiç "Şuraya gelmek istiyorum" demedi... "Talepkâr" olmadı.
Kendi söylemiyle... "Fikir namusuna sahip çıkmaya" çalıştı. 12 Eylül 1980... Darbe... Çok acılar çekti. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. İzmir... Uzun süre Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı.
SABAH Gazetesi... 7 Mart 2007... Kelimesi kelimesine şunları yazmıştım:
"MHP İzmir'de 4 milletvekili çıkardıysa, bunda Müsavat Bey'in rolü var."
Cuma... Fatsa ziyareti
Fatsa'nın köklü... Tanınmış bir ailesi. Evleri... Dolunay Mahallesi'nde.
Dolunay Otel'in karşısında.
Fatsa... İlk defa bir siyasi partiye genel başkan çıkarıyor... İlçe sevinçli. Müsavat Dervişoğlu... Bu cuma Ordu'ya gidecek... Fatsa'ya. Annesinin, babasının mezarını ziyaret edecek.
Ablasını... Kardeşini görecek... Özlem giderecekler. Dayısının elini öpecek... Şener Yıldırım... Muhasebeci. Dün... Müsavat Dervişoğlu... "Birlikte gidelim" dedi. Teşekkürler... İnşallah başka zaman.
Öncelik
Sohbetten... Anayasa konusu konuşulurken... Dervişoğlu'ndan altını çizdiğimiz iki cümle:
Anayasalar parlamentodaki çoğunluğa bağlı olarak düzenlendiğinde... Hep liderler ve partiler öncelenmiş.
Şimdi ülkemizi önceleyecek bir tavır sergilenirse, biz ülkemizin yanında durmaktan asla çekinmeyiz.
Erdoğan'ın telefonu
Yakından tanırız... "Dava" adamı... Kavgası "Devleti... Milleti... Türkiye'nin birlik bütünlüğü için."
"Kişisel hesap yapan... Kişisel kavgaları olan" bir kişilik değil.
Uzlaşmacı.
Genel Başkan seçilince... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aramasına, kutlamasına memnun olmuş.
Sohbette... Bu konu açılınca... Müsavat Dervişoğlu dedi ki:
Bir kez resepsiyonda karşılaştık... Özel bir görüşmemiz hiç olmadı.
Sayın Cumhurbaşkanı, davet ederse "Gitmem" diyemem.
Ama... Yeni seçilmiş bir genel başkan olduğum için Sayın Cumhurbaşkanı beni ziyaret ederse... Memnun olurum... Ben de elbette kendilerine iade-i ziyarette bulunurum.
Yeni seçilen ben olduğum için Sayın Cumhurbaşkanı açısından bir zorluk olacağı düşüncesinde değilim.
Sistem tartışması
Özetleyelim... İyi Parti başından beri "sistem" diyor... Geriye dönüş... Parlamenter sistem.
Ama... Bu saatten sonra... "Geriye dönüş" kolay olmasa gerek. Sohbette... Dervişoğlu'na dedik ki:
Özal "başkanlık sistemi" sözünü edince... Sistemi değil, Özal'ın kişiliğini tartıştık.
Demirel "sistem değişikliği" dedi... Bu defa "Kendisi için istiyor" dedik... Yine "kişilik tartışması" ön plana çıktı.
Geldik Erdoğan'lı yıllara... Yine "Yeni anayasa... Başkanlık" denilince... Türkiye "sistem tartışması" yapmadı... Erdoğan'ın şahsını tartıştı.
Eğer... Geçmişte... Sistem değişikliği tartışılırken... Sağlıklı ve katılımcı bir tartışma olsaydı... Herkes katkıda bulunsaydı... Bugün şikâyet konusu olan pek çok sorun çözülmüş olurdu.
Yeni anayasa
Yerel seçim sonrası... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buluşması... Gergin siyasette özlenen bahar havası... Yeni anayasa. Müsavat Dervişoğlu'nun penceresinden neler görünüyor? Yanıt... Oldukça uzun... Birkaç satır başı:
Biz makulü temsil edeceğiz... Vatandaşın özlediği siyasetçi tipinin temsilcisi olmayı arzuluyoruz.
Siyasetin gündemine yeni anayasa geliyor... Bunun ne amaçla yapıldığını görmemiz lazım.
Her sosyal mutabakat metninde eksiklik olabilir.
Getirilecek yeni anayasa metni kuruluş ilkelerimize ve Türkiye'nin geleceğine cevap verirse inceleriz... Bakarız.
Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve AK Parti'den şunu bekliyoruz... Sistemin revizyonundan ziyade sistem değişikliği.
Meclis
Müsavat Dervişoğlu... Bizim "sistemle ilgili sözlerimizi" dinledikten sonra... Dedi ki:
Günümüzde... TBMM noter gibi çalışıyor.
Bürokrasinin hazırladığı kanun taslaklarını onaylıyor.
Hükümet ile Meclis arasında denge ve denetleme mekanizmaları yok.
Meclis'in gücünün tartışılmadığı bir anayasa modeli olursa bakarız... İnceleriz... Müzakere ederiz.
Yürütmenin, Meclis denetiminde olduğu bir hükümet sistemi önerilirse tabii ki konuşuruz.
Noktayı koyarken
Geleni gideni, arayanı soranı, tebrik edeni çok.
Tanıdık, bildik o kadar "kutlayan" var ki... Örneğin... Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller. Veda... Ve Müsavat Dervişoğlu'nun son cümleleri:
- Kamuoyu genel başkanlığımı satın aldı... Toplumda "yapabilir" duygusu oluştu... Beklentilere cevap vermek için çalışacağım.
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