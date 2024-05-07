İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan yeni anayasa mesajı: Ülkemizin yanında durmaktan asla çekinmeyiz

"SAMİMİYETLE YENİ ANAYASA SÜRECİNİ YÜRÜTMEYİ ÜMİT EDİYORUM"

Meclis Başkanı, şeffaf, açık ve iyi niyetle süreci ilerleteceklerini belirtti.

"Bu işin esası 'samimiyet'. Samimi olan insan en aykırı fikri dahi söylese problem yoktur. Samimiyetle bu süreci yürütebilmeyi ümit ediyorum. Ben, kendi adıma buna gayret edeceğim."

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanacak yeni ve sivil anayasa için Meclis'te 400'ün üzerinde oyla mutabakat sağlanmasını ümit ettiğini de söyledi.