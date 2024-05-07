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CHP'de akraba atamaları tam gaz! Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediyesini bir ayda aile şirketine çevirdi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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CHP’de akraba atamaları tam gaz! Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediyesini bir ayda aile şirketine çevirdi

Aday belirleme sürecine torpillerin ve iç çekişmelerin damga vurduğu CHP'de seçimlerin ardından da benzer bir tablo ortaya çıktı. CHP'li belediye başkanları, birçok noktada kendi akrabalarını başkan yardımcısı ya da birim müdürü yaptı. Sık sık "liyakat" vurgusu yaparak dikkat çeken CHP lideri Özgür Özel'in sözleri de CHP'li belediyelerde karşılık bulmamış oldu. Son olarak Bursa'da koltuğa oturan CHP'li Mustafa Bozbey, 35 günde belediyeyi aile şirketine çevirdi. Baldızı Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren Bozbey, 3 yakınını da üst düzey göreve atadı.

Yerel seçimlerin ardından koltuğa oturan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in skandal atamaları devam ediyor.

Eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eş, dost ve akraba kıyaklarına CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşiyle devam etmişti.

Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığına getiren Bozbey, bununla da yetinmeyip, kendisine yakın olan Işıkyıldız ailesinden iki kişiyi daha üst düzey göreve getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na Pınar Işıkyıldız atanırken, Pınar Işıkyıldız'ın eşi Yalçın Işıkyıldız da BURFAŞ'ın yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

BİR KIYAK DA YEĞENE

CHP'li Mustafa Bozbey son olarak yeğeni Furkan Bozbey'i, şehrin İmar ve inşaat işlerinden sorumlu olan BURKENT Şirketinin başına getirdi.

Mustafa Bozbey, 1999 yılından 2019 yılına kadar yürüttüğü Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde de benzer skandallarla gündeme gelmiş, kurduğu NİLVAK isimli aile vakfı üzerinden de büyük rant elde ettiği iddia edilmişti.

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