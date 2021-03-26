Staj Seferbirliği’ne rekor başvuru

Bu yıl ikincisi düzenlenen programa rekor sayıda başvuru gelirken, 22 Şubat-22 Mart arasında 135 bin 374 öğrenci başvuruda bulundu. 439'u özel sektörden ve 1856'sı kamu kurumlarından olmak üzere toplam 2 bin 295 işverenin destek verdiği programda, kamu kurumlarının tüm stajyer alımları da yer alıyor.

YETKİNLİĞE GÖRE STAJ

Kamu ve özel sektörün erişimine açılacak stajyer havuzunda, öğrencilerin, "ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta" gibi kişisel bilgileri gizlenecek. Böylece işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterler üzerinden staj teklifi gönderebilecek. Program, 81 ilde tüm üniversitelerden ve bölümlerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayacak. Staj süreçlerinde önemli paradigma değişimi getiren programla öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan öte, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelmesi hedeflendi.

Adaylar, seçtikleri stajlara "kısa dönem" olarak başlayacak, uygun olursa "uzun dönem" staj yapma imkanına da sahip olabilecekler. Stajyerlerin sigortalarını üniversiteler, ücretlerini ise ilgili kurumlar ödeyecek. Öğrencilerin istihdamı için büyük önem taşıyan stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılıp, tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişletildi. Programa alınan başvurular, iki aşamada ve 26 başlıkta yer alan kriterle yapıldı. CBİKO değerlendirmeyi sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden başvurunun yapıldığı güne kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarıları göz önünde bulundurarak, "akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlikler" üzerinden gerçekleştirdi.