CANLI TAKİP | Katil İsrail'den Refah'a kara saldırısı! Sınır kapısını işgal ettiler | Hamas'tan net 'ateşkes' açıklaması
Son dakika haberleri... Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Başkan Erdoğan ise ateşkese ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü. İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes kararına ilişkin skandal bir açıklamada bulundu.
Son dakika.... Hamas, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.
HAMAS'TAN ATEŞKES KARARI!
Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.
HANİYE RESMEN DUYURDU: ÖNERİLERİ KABUL ETTİK
Açıklamada, Haniye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.
Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.
NETANYAHU'DAN SKANDAL REFAH SAVUNMASI
Netanyahu, Refah saldırısının "İsrailli esirlerin getirilmesi için" düzenlendiğini savundu
Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülü mesajda Refah'a kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başında olduğu Savaş Kabinesinin dün akşam Refah'a saldırı emri verdiğini anımsatan Netanyahu, "Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek." ifadesini kullandı.
Hamas’ın kabul ettiği önerinin İsrail’in taleplerinin “çok gerisinde olduğunu” vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın dün ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü.
Hamas'ın Gazze'nin yeniden yönetimine gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini söyledi.
Netanyahu, İsrailli bir heyetin esir takası müzakerelerini görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini anımsattı.
İsrail ordusunun Refah bölgesindeki Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini dile getiren Netanyahu, bunun "hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu" ifade etti.
ALMANYA'DAN İŞGALCİ İSRAİL'E REFAH UYARISI
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock İsrail'i Refah'a yönelik saldırı konusunda uyardı.
Baerbock, X sosyal medya platformundaki hesabından, "Refah'a yönelik büyük bir saldırı konusunda uyarıyorum. 1 milyon insan buhar olup uçamaz. Korunmaya ihtiyaçları var." paylaşımı yaptı.
Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'de acilen daha fazla insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Bunun için Refah ve Kerem Şalom sınır kapıları derhal yeniden açılmalıdır." dedi.
TÜRKİYE'DEN İŞGALCİ İSRAİL'E TEPKİ
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır.
BM'DEN REFAH ÇAĞRISI
BM Genel Sekreteri Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurma ve diplomatik müzakerelere dahil olma çağrısında bulundu.
SINIR KAPISI GEÇİŞLERE KAPATILDI
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak geçişlere ve ürün geçişine kapatıldığını bildirdi.
Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. "Refah Sınır Kapısı şu anda İsrail ordusunun kontrolünde ve iki yönlü olarak geçişlere ve ürün girişlerine kapatıldı." ifadelerini kullanan Laerke, şu anda BM'nin Refah Sınır Kapısı'nda fiziki bir varlığının bulunmadığını ifade etti.
Laerke, Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan da geçiş yapılmadığını belirterek, "Bu, şu anda Gazze'ye yardım ulaştıran iki ana arterin kapalı olduğu anlamına geliyor." dedi.
İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması ile Refah'a yönelik kara saldırısının siviller ve Gazze Şeridi'ndeki insani operasyonlar için ne anlama geldiğine ilişkin tüm uyarıları görmezden geldiğini vurgulayan Laerke, Gazze Şeridi'ne yakıt girişi olmadığından araçlar, iletişim ekipmanları ve jeneratörlerin tehlike altında olduğunu belirtti.
ÇİN VE FRANSA'DAN İSRAİL'E TEPKİ
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin liderinin Fransa'yı ziyaretinde Orta Doğu'daki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.
Liderler, açıklamada, Gazze'de sivillerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak korunmasının zorunlu olduğunu, böyle bir harekatın Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ve bölgede daha geniş ölçekli insani felakete yol açacağını vurguladı.
Çin ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri olarak uluslararası güvenliğe ve istikrara yönelik tehditlere uluslararası hukuka uygun yapıcı çözümler bulmak için birlikte çalıştığı belirtilen açıklamada, "Çin ve Fransa, terörist şiddet eylemleri ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar dahil, uluslararası insancıl hukukun her türlü ihlalini kınamaktadır." denildi.
Açıklamada, Gazze'de sivillerin korunmasının uluslararası insancıl hukuka göre mutlak zorunluluk olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:
"İki lider, İsrail'in Refah'a yönelik, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesiyle büyük ölçekli insani felakete yol açacak harekatına karşı olduklarını ifade eder."
"SINIR GEÇİŞLERİ VE İHTİYAÇ KORİDORLARI AÇIK TUTULMALI"
Şi ve Macron, Gazze'ye büyük ölçekli insani yardımların ulaştırılması ve bölgedeki sivillerin korunması için acil ve sürdürülebilir ateşkesin önemine dikkati çekti.
Tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunan liderler, Birleşmiş Milletler kararlarının, özellikle BMGK'nin 2712, 2720 ve 2728 sayılı kararlarının uygulanmasının tüm taraflar için barış ve güvenliğin sağlanmasının yegane yolu olduğunu vurguladı.
Liderler, sınır geçişlerinin ve ihtiyaç koridorlarının açık tutularak Gazze Şeridi'nin tümüne hızlı, güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir insani yardım ulaştırılmasına olanak sağlanması gerektiğine işaret ederek, uluslararası insani yardım çabalarında eşgüdümünün güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
"GAZZE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN AYRILAMAZ"
Tüm tarafların sahada gerilimi yükseltecek tek taraflı tedbirlerden kaçınması gerektiğinin altını çizen liderler, bu bağlamda İsrail'in işgal altındaki topraklarda yerleşim yerleri inşa etme siyasetini kınadıklarını bildirdi.
Liderler, yasa dışı yerleşimlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini, kalıcı barışın ve Filistin Devleti'nin kurulması olasılığının önünde engel oluşturduğunu vurguladı.
İsrail ve Filistin'in yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayacağı, 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulduğu iki devleti çözümün somut şekilde uygulanması için kararlı ve geri çevrilmez bir siyasi sürecin yeniden başlatılması çağrısında bulunan liderler, Gazze'nin gelecekteki yönetiminin iki devletli çözümden ayrılamayacağını kaydetti.
KASSAM TUGAYLARI İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDI
Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman (İsrail) kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor." denildi.
İsrail ordusu bu sabah Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
Açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtilmişti.
REFAH'TAN DUMANLAR YÜKSELİYOR
İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.
KATİL ORDUSU REFAH'TA
İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtildi.
Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yakın bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılmış, Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere top atışları yaptığı kaydedilmişti.
Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtmişti.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.
TERÖR ORDUSU SINIR KAPISINI İŞGAL ETTİ
İSRAİL'DEN REFAH'A HAVA SALDIRISI
İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırılar düzenlediği bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.
İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi.
Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtti.
Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etti.
KATAR MÜZAKERELER İÇİN MISIR'A HEYET GÖNDERİYOR
Katar Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, arabulucuların İsrail ve Hamas'a sundukları önerilere ilişkin Hamas'tan bir yanıt aldıklarını belirtti.
Hamas'ın yanıtını "olumlu" değerlendiren Ensari, "Katar heyeti, arabulucular üzerinden yapılan dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması için Salı günü sabahı Kahire'ye gidecek" ifadelerini kullandı.
Ensari, müzakere turunun derhal başlayacak kalıcı bir ateşkesin yanı sıra esir takası ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardımların girişini sağlayacak anlaşmayla sonuçlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.
GUTERRES'TEN İSRAİL'E UYARI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." dedi.
Guterres, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile makam katında ikili görüşmesinin öncesinde basına açıklamada bulundu.
Daha önce yaptığı yazılı açıklamada İsrail ve Hamas'a anlaşma sağlanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Guterres, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." diye konuştu.
Guterres, Refah'a kara saldırısının korkunç insani sonuçları olacağını ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.
FRANCİS, REFAH'A YÖNELİK SALDIRIYI HİÇBİR ŞEYİN MEŞRU KILAMAYACAĞINI SÖYLEDİ
Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Refah'a 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığını belirterek, "Açıkça söylüyorum. Daha fazla insani faciaya yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz." dedi.
Francis, X sosyal hesabından bir mesaj paylaştı.
İsrail'in Refah'ın doğusuna yönelik olası kara saldırısından derin endişe duyduğunu ifade eden Francis, buraya çok zor koşullarda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığına dikkati çekti.
Francis, şu anda kalıcı ateşkese yönelik belirleyici adım atma ve esirleri koşulsuz serbest bırakma zamanı olduğunu kaydetti.
Acıyı artık sonlandırmak gerektiğinin altını çizen Francis, "Açıkça söylüyorum. Daha fazla insani faciaya yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz." ifadelerini kullandı.
3 AŞAMALI ATEŞKES TEKLİFİ! 124 GÜN SÜRECEK
Katar ve Mısır tarafından iletilen, Hamas’ın onay verdiği ateşkes teklifinin, toplamda 124 gün süreceği ve 3 aşamadan oluştuğu öne sürüldü.
İsmini vermek istemeyen Filistinli bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'ın onayladığı ateşkes teklifiyle ilgili bilgi verdi.
Teklifin, 40, 42 ve 42 gün olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu söyleyen yetkiliye göre, ilk aşama "ilk günden itibaren iki taraf arasındaki karşılıklı saldırıların geçici olarak durdurulmasını ve İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu bölgelerine ve nüfusu yoğun bölgelerden uzakta İsrail sınırına yakın bir bölgeye çekilmesini içerecek.
İlk aşamanın 7'inci gününde tüm İsrailli kadın esirlerin serbest bırakılmasının ardından, İsrail askerleri, sahil boyunca uzanan Er-Reşid Caddesi ile doğuda onun paralelindeki Salahaddin Caddesi'nden çekilecek ve böylece, insani yardımların kuzeye girişleri kolaylaşacak, yerinden edilenlerin evlerine dönüşüne izin verilecek ve Gazze'nin tamamında halkın hareket özgürlüğü garanti edilecek.
İlk aşamada ayrıca, İsrail'in askeri ve keşif uçuşları günde 8 saat, İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı günlerde ise 10 saat süreyle durdurulacak.
Birinci aşamanın 22'inci gününde ilk aşama için belirlenen (kadın, çocuk ve 50 yaş üstü esirler) İsrailli esirlerin üçte ikisinin serbest bırakılmasının ardından İsrail askerleri, Gazze merkezi ile özellikle (kuzey ile güneyi birbirinden ayıran) Netzarim Koridoru ve Kuveyt Kavşağından doğu sınırına yakın bir bölgeye çekilecek.
Bu aşamada ayrıca 50'si yakıt olmak üzere günlük 500 yardım tırı Gazze'ye girecek ve bunlardan 250'si kuzeye gönderilecek, Gazze genelinde hastaneler, sağlık merkezleri ve fırınlar yeniden faaliyete geçirilecek.
Hamas'ın, aralarında hala hayatta olan kadınlar, 19 yaş altı çocuklar ve 50 yaş üstü yaşlıların da bulunduğu 33 İsrailli tutukluyu serbest bırakmasına karşılık İsrail tarafı, Hamas'ın belirleyeceği liste doğrultusunda her bir İsrailli için çocuk, kadın ve yaşlılardan 20 Filistinliyi serbest bırakacak.
İlk aşamada ayrıca, 7 Ekim'de alıkonulduklarında fiili olarak askerlik görevini yürüten ve halen hayatta olan her bir İsrailli kadın askere karşılık 20'si müebbet hapis mahkumu 40 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.
Filistinli tutuklular, Hamas'ın sunacağı listelere göre serbest bırakılırken, İsrail'in 200'den fazla ismi reddetme hakkı olacak.
Önerinin 42 gün sürecek ikinci aşamasında ise sürdürülebilir sükunet için gerekli düzenlemeler üzerinde anlaşılacak ve tüm esirlerin takas edilmesinden önce bunun yürürlüğe gireceği ilan edilecek.
İkinci aşamada ayrıca, üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli mahkuma karşılık hala hayatta olan İsrailli sivil erkekler ile askerler serbest bırakılacak, İsrail askerleri Gazze'den tamamen çekilecek, savaş nedeniyle tahrip edilen evlerin, sivil tesislerin ve altyapının kapsamlı bir şekilde yeniden inşası için gerekli düzenlemeler başlatılacak.
Üçüncü aşamada ise her iki tarafın elinde bulunan hayatını kaybetmiş tüm esirlerin naaşları takas edilecek ve Gazze'nin 5 yıllık imar planı uygulamaya koyulacak.
GÜNEY AFRİKA'DAN AÇIKLAMA: DEHŞET DUYUYORUZ
Güney Afrika Cumhuriyeti, terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinin derhal boşaltılmasına yönelik açıklamasından dehşet duyduklarını bildirdi.
KURTULMUŞ'DAN ATEŞKES MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas'ın İsrail'in ateşkes önerisini onaylamasına ilişkin "Temennimiz İsrail hükümeti inadından vazgeçerek barış görüşmesinde olumlu adım atar ve hızlı şekilde insani yardımlar ulaştırılır." dedi.
İRAN'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI: HAMAS'I DESTEKLİYORUZ
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Mısır ve Katar’ın sunduğu ve Hamas’ın onay verdiği Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisini desteklediklerini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefonda görüştü.
Heniyye, görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için arabulucular Mısır ve Katar tarafından sunulan öneri hakkında Abdullahiyan'a bilgi verdi.
Hamas'ın herhangi bir siyasi anlaşmada Filistin halkının haklarını gözettiğini vurgulayan Heniyye, "İsrail rejiminin saldırılarının durdurulması, esir değişimi, insani ablukanın kaldırılması ve diğer koşullar için Mısır ve Katar tarafından önerilen plana Hamas'ın cevabını gönderdik. Artık top karşı tarafta. Biz niyetlerimizde dürüstüz." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Tel Aviv'in yaklaşık 7 aydır devam eden saldırılarına karşı Filistin halkının ve direniş gruplarının gösterdiği "kahramanca duruşu" kutlarken, İran'ın konuyla ilgili son dönemdeki diplomatik girişimleri hakkında Heniyye'yi bilgilendirdi.
Abdullahiyan, "İsrail'in saldırılarının durdurulması, kuşatmanın kaldırılması, esir takası ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesini kapsayan, Filistin halkının haklarını savunan öneriye" ülkesinin desteğini ifade etti.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. İsrailli yetkililer ise öneriyi incelediklerini açıklamıştı.
GUTERRES'TEN TARAFLARA ACİLEN ANLAŞMA ÇAĞRISI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acıyı sonlandırmak için taraflara acilen gerekli adımı atarak anlaşma sağlamaları çağrısında bulundu.
Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Refah'a yönelik kapsamlı saldırıya ilişkin belirtilerden derin endişe duyduğunu kaydeden Guterres, daha önce yerinden edilmiş ve çok zor durumda olan insanların tekrar harekete geçtiğine işaret ederek, "Bu insanların güvenlik arayışı çok kez inkar edildi." ifadesini kullandı.
Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca tarafların sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı.
BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Hamas'a, Gazze'de acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum." mesajını verdi.
BİTMEK BİLMEYEN ZULÜM
BEYAZ SARAY: 6 HAFTALIK ATEŞKES İSTİYORUZ
ABD, Gazze'de ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada "6 hafta süreyle ateşkes sağlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
KATİL KABİNESİNDE ACİL TOPLANTI KARARI
ATEŞKES ZİRVESİ
Başkan Erdoğan: Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.
Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık.
Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik.
Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık.
Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır" ifadelerini kullandı.
A HABER SON GELİŞMELERİ AKTARDI
AA muhabiri Enes Canlı A Haber canlı yayınında ateşkes kararına yönelik detayları anlattı. Canlı açıklamalarında "İsrail tarafından henüz bir yanıt yok" dedi. İşte açıklamalardan satır başlıkları;
İSRAİL'DEN HENÜZ YANIT YOK
"Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada İsmail Haniye masada sunulan ateşkes teklifine olumlu yanıtını Katar ve Mısır arabuluculuğuyla ilettiğini duyurdu. İsrail tarafından henüz bir açıklama gelmedi. İsrail tarafından gizli bir yetkili İsrail tarafının bu konu hakkında bilgilendirilmediğini iletti. İsrail tarafından henüz bir yanıt yok ama Hamas'tan olumlu bir cevap geldiğini biliyoruz."
ATEŞKESE KARARINA NASIL GELİNDİ?
"Kahire'de ki görüşmelerde ibre bir yandan ateşkese dönüyordu diğer yandan Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırıya dönüyordu. Başbakan Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmeyeceklerini söylemişti. Gazze'ye saldırı haklarını kendi ellerinde bulundurduklarını ve bu durumda İsrail'in savaşı sonlandırma şartının Hamas'ın buradan zaferle ayrılması haline geldiğini söylemişti. Bunun ardındandan Kahire'deki ateşkes heyeti Doha'ya hareket etmişti ve ateşkes müzakerelere bir anda tıkanmıştı. William Burns'ün İsrail'e gelmesinin ardından İsrail ordusu Gazze Şeridinin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı noktaya saldırı hazırlıklarına ilişkin askeri hareketlilik başlatmıştı. Filistinlilere havadan ilan atarak burayı terk etmelerini duyurmuştu."
"ABD'de söz konusu ateşkesin kalıcı olması yönünde arabulucular tarafından Hamas'a teminat verdiği aktarılıyor."
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