58 yıl sonra ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan BM'de Türkiye'ye özel teşekkür

20:01 24 Eylül 2025

BM Genel Kurulunda yaklaşık 58 yıl sonra konuşan ilk Suriye lideri olan Şara, Suriye halkına destek veren ve onları ülkelerine kabul eden herkese şükran ve minnetlerini sunduğunu söyleyerek, "Özellikle Türkiye, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ve tüm Arap ve İslam ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür ediyorum." dedi.

8 Aralık’tan bu yana İsrail tehditlerinin durmadığının altını çizen Şara, şöyle konuştu:

"İsrail politikaları, geçiş sürecini istismar ederek bölgeyi sonu belirsiz yeni çatışmalara maruz bırakmak amacıyla Suriye ve halkını destekleyen uluslararası tutumla çelişen bir şekilde işliyor. Bu bağlamda Suriye, bu krizin üstesinden gelmek için diyalog ve diplomasiyi kullanıyor. 1974 Anlaşması'na bağlılığını taahhüt ediyor. Uluslararası toplumu da bu tehlikeler karşısında yanımızda durmaya Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyor."



Şara, Suriye'nin yaşadığı acıyı kimsenin yaşamasını istemediklerini belirterek, "Savaşın yol açtığı acı ve yıkımı en çok hisseden halklardan biriyiz. Bu nedenle Gazze halkını, çocuklarını, kadınlarını ve ihlallere ve saldırılara maruz kalan diğer tüm halkları destekliyoruz. Savaşı durdurmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.



Yoğun diplomatik faaliyetlerle Suriye'nin uluslararası ilişkilerini yeniden tesis edip bölgesel ve küresel ortaklıklar kurduğunun altını çizen Şara, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu da Suriye'ye uygulanan yaptırımların çoğunun kademeli olarak kaldırılmasıyla sonuçlandı. Suriye halkını bir kez daha zincire vurmak ve özgürlüklerini ellerinden almak için bir araç olarak kullanılmamaları için bunların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz."

Şara, devrik rejimin, Suriye halkına karşı yürüttüğü savaşta patlayıcı variller, kimyasal silahlar, hapishanelerde işkence, zorla göç ettirme, mezhepsel ve etnik çatışmaları kışkırtma, uyuşturucuyu halka ve dünyaya karşı bir silah olarak kullanma gibi en iğrenç işkence ve öldürme araçlarını kullandığını anımsatarak şunları söyledi:



"Eski rejim ülkemizi parçaladı, en önemli tarihi merkezlerini yıktı, dünyanın dört bir yanından yabancı güçleri, çeteleri ve milisleri ülkeye soktu ve güzel ülkemizi rehin aldı. Yaklaşık 1 milyon insanı öldürdü, yüz binlercesine işkence etti, yaklaşık 14 milyon insanı yerinden etti ve yaklaşık 2 milyon evi, sakinlerinin başlarının üzerine yıktı. Halkımız, 200’den fazla, belgelenmiş kimyasal saldırıyla hedef alındı. Evet, çocuklarımız, kadınlarımız ve gençlerimiz zehirli gazları soludu. Rejim, Hak sesini susturmak için bütün bunları yaptı. Ve bütün bu suçlara rağmen, kendisine sunulan hiçbir siyasi çözümü kabul etmedi."



Suriye'den göç etmek zorunda kalanlar için geri dönüş yolunu açtıklarını vurgulayan Şara, "Mültecilerin evlerine dönüş yolunu açtık. Eski rejimin dünyaya ihraç ettiği uyuşturucu ticaretini yok ettik. Suriye artık kriz ihraç eden bir ülke değil. Suriye ve tüm bölge için istikrar, barış ve refahı getirecek tarihi bir fırsat haline geldi." dedi.