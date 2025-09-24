24 Eylül 2025, Çarşamba

58 yıl sonra Suriye Cumhurbaşkanı BM kürsüsünde!
58 yıl sonra Suriye Cumhurbaşkanı BM kürsüsünde!

58 yıl sonra Suriye Cumhurbaşkanı BM kürsüsünde!

Giriş: 24.09.2025 20:21
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 58 yılın ardından Suriye adına BM liderler zirvesinde konuştu. Zorlu ve yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Şara, "İntikam için değil adalet için savaştık. Suçu olanların adalete teslime edilmesi için çabamız sürecek. Ülkemizi ayırmaya çalışanlar için direnmemiz gerekti." ifadelerini kullandı. Şara ayrıca Esed rejiminin halka kimyasal silahlarla saldırdığını ve 1 milyon kişiyi öldürdüğünü de aktardı.
