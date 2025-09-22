CANLI | BM Genel Kurulu'nda liderler zirvesi! Filistin mesajları damga vurdu
Dünya liderleri, 80. yıl dönümünü kutlayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bir araya geldi. Başkan Erdoğan konuşmasında Gazze'deki vahşete ilişkin fotoğraflar göstererek, "Soykırım kadrosu mutlaka hesap vermeli" dedi. Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın katıldığı Birleşmiş Milletler'deki Gazze Zirvesi de başladı. Toplantıda Erdoğan ve Trump yan yana yer aldı.
ABD New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı konuşmada ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.
BM Genel Kurulu, Antony Guterres'in konuşmasıyla başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2. sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise 4. sırada konuşmasını gerçekleştirdi.
İŞTE BM GENEL KURULU'NDA ANBEAN YAŞANANLAR...
BM'DE GAZZE ZİRVESİ SONA ERDİ
Başkan Erdoğan'ın katıldığı Gazze toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan toplantı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunarak,"Toplantının bildirisi bu akşam çıkar. Ben sonuçtan memnunum. Verimli bir toplantı oldu" dedi.
BM'DE GAZZE ZİRVESİ! BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP YAN YANA
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın katıldığı Birleşmiş Milletler'deki Gazze Zirvesi başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP YAN YANA
Toplantıda Erdoğan ve Trump yan yana yer aldı.
"EN ÖNEMLİ TOPLANTIM BU OLACAK"
Görüşme öncesinde gazetecilere kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Burada 32 toplantı yaptık, en önemli toplantım bu olacak. Çünkü bir şeyi bitireceğiz. Hiç başlamaması gereken bir şeyi. Şu an çok önemli insanların arasındayım. Hiç başlamaması gereken bir şeyi bitireceğiz. Bunu başaracak olan bu grup, başka hiç kimse değil." dedi.
TRUMP MACRON BİR ARAYA GELDİ
ABD Başkanı Trump Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile BM'de görüştü.
"İSRAİL BARIŞ İSTEMİYOR"
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani BM Genel Kurulu'nda konuştu. El-Sani'nin konuşması şöyle: İsrail barış istemiyor.
Eğer esirlerin dönmesinin bedeli savaşın durdurulmasıysa, İsrail hükümeti onları kurtarmaktan vazgeçti.
İsrail Başbakanı, savaşı yerleşim alanlarını genişletmek ve Kudüs’te mevcut durumu değiştirmek için bir fırsat olarak görüyor.
İsrail Başbakanı, Arap bölgesinin İsrail’in nüfuz alanı olmasını hayal ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİNE GİRİŞ YAPTI
Başkan Erdoğan, BM'deki manifest niteliğindeki tarihi konuşmasının ardından Türkevi'ne giriş yaptı.
BAŞKAN GAZZE’DEKİ VAHŞETİ FOTOĞRAFLARLA HAYKIRDI: İNSANLIK ÖLÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda tarihi açıklamalarda bulundu. İsrail'in soykırımını fotoğraflarla anlatan Başkan Erdoğan, "size Gazze'deki günlük hayatı anlatan bir fotoğraf göstereceğim. Birinci fotoğraf gördüğünüz gibi elleri leğenli kadınlar. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup, cevap verelim; 2025 yılında böyle bir gaddarlığın mâkul bir sebebi olabilir mi? Fakat insanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor. Gazze'de yaşananlar insanlığın dip noktasıdır." dedi. Ayrıca "Dünya 5'ten büyüktür" diyen Başkan Erdoğan, "Görevimiz sistemi terk etmek değil; onarmak, yeniden işler hale getirmektir. Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür." ifadelerini kullandı. Netanyahu hükümetine de tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Soykırım kadrosu mutlaka hesap vermeli" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'NİN SESİ OLACAK!
Başkan Erdoğan, tarihi konuşmasını yapmak için Birleşmiş Milletler binasına gitmek üzere Türkevi'nden çıkış yaptı
TRUMP'TAN BMGK'DA GAZZE MESAJI: SAVAŞI BİTİRMEMİZ GEREKİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Gazze'deki katliama değinen Trump, "Bazıları Filistin devletini tanıma peşinde ama bu Hamas için büyük bir hediye olacaktır. Hamas'a bu kadar çok şeyi vermek yerine barış isteyenler tek bir ifade arkasında toplanmalılardı. 'Rehineleri serbest bırakın'. Bir araya gelirken ve bunu yapmak için Gazze'deki savaşı bitirmemiz gerekiyor. Barışı müzakere etmemiz gerekiyor, rehineleri geri almamız lazım. Hepsini geri getirmemiz gerekiyor. 38 cansız bedeni de istiyoruz." dedi.
BM GENEL KURULU BAŞLADI
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze’de ölüm ve yıkımın boyutu, BM Genel Sekreterliği görevim boyunca gördüğüm diğer tüm çatışmalardan daha büyük" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hitabı ile başladı. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren ve 23-29 Eylül tarihleri arasında, "Birlikte Daha Güçlü: Barış, Kalkınma ve İnsan Hakları için 80 Yıl ve Ötesi" teması ile gerçekleştirilen oturumdaki konuşmasında Guterres, BM’nin kuruluşundan 80 yıl sonra BM’nin prensiplerinin kuşatma altında olduğunu vurguladı. Guterres, "Barışın ve ilerlemenin sütunları, cezasızlık, eşitsizlik ve kayıtsızlığın altında çöküyor. Egemen uluslar işgal ediliyor. Açlık, silaha dönüştürülüyor. Hakikat susturuluyor. Bombalanmış şehirlerden duman, parçalanmış toplumlardan öfke yükseliyor. Yükselen denizler kıyıları yutuyor. Bunların her biri bir uyarı. Bunların her biri, birer soru. Nasıl bir dünya seçeceğiz" dedi.
"SUDAN’DA SİVİLLER KATLEDİLİYOR, AÇ BIRAKILIYOR VE SUSTURULUYOR"
Dünyanın dört bir yanında ülkelerin sanki kurallar kendileri için geçerli değilmiş gibi hareket ettiklerini vurgulayan Guterres, "Cezasızlık, kaosun anasıdır ve zamanımızın en korkunç çatışmalarından bazılarını doğurmuştur. Sudan’da siviller katlediliyor, aç bırakılıyor ve susturuluyor. Kadınlar ve kızlar, tarif edilemez bir şiddetle karşı karşıya. Buna askeri çözüm yok. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Buradaki herkes de dahil olmak üzere, tüm taraflara çağrıda bulunuyorum. Kan dökülmesini körükleyen dış desteği sona erdirin. Sivillerin korunması için çaba gösterin. Sudan halkı barışı, onuru ve umudu hak ediyor" diye konuştu.
UKRAYNA’DA ATEŞKES ÇAĞRISI
Antonio Guterres, "Ukrayna’da amansız şiddet, sivilleri öldürmeye, sivil alt yapıyı yok etmeye ve küresel barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ediyor. ABD ve diğer ülkelerin diplomatik çabalarını takdir ediyorum. BM Şartı, BM kararları ve uluslararası hukuka uygun şekilde tam bir ateşkes ve adil, kalıcı bir barış için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.
"GAZZE’DE DEHŞET, ÜÇÜNCÜ KORKUNÇ YILINA YAKLAŞIYOR"
Gazze Şeridi’ndeki katliam ve yıkıma da değinen Guterres, "Gazze’de dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, en temel insani değerleri reddeden kararların sonucudur. Ölüm ve yıkımın boyutu, Genel Sekreterlik görevim boyunca gördüğüm diğer tüm çatışmalardan daha büyük. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ‘Gazze Şeridi’nde Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin Uygulanması’ adlı davada hukuken bağlayıcı geçici tedbirler almıştır. O zamandan beri kıtlık ilan edildi ve katliam şiddetlendi. UAD’nin öngördüğü tedbirler eksiksiz ve derhal uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.
Filistin halkının toplu olarak cezalandırılması ve Gazze’nin sistematik yıkımını hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını vurgulayan Guterres, "Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Derhal kalıcı ateşkes. Tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması. Derhal insani yardıma tam erişim. Orta Doğu’da kalıcı barış için tek uygulanabilir çözüm olan iki devletli çözümden vazgeçmemeliyiz" dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, "Yerleşimci genişlemesi, şiddet ve yaklaşan ilhak tehdidi durmak zorunda. Haiti’den Yemen’e, Myanmar’dan Sahel ve ötesine, uluslararası hukuka dayalı barışı seçmeliyiz" diye konuştu.
"İKLİM KRİZİNDE PENCERE KAPANIYOR"
Konuşmasında iklim değişikliğine de değinen Guterres, "İklim krizi hızlanıyor. Çözümler de öyle. Temiz enerji geleceği artık uzak bir vaat değil. Burada. Hiçbir hükümet, endüstri ya da özel menfaat bunu durduramaz. Ama bazıları bunu deniyor, ekonomilere zarar veriyor, fiyatları yükseltiyor ve tarihi bir fırsatı heba ediyor" ifadelerini kullandı.
Fosil yakıtlara oynayanların kaybedeceklerini söyleyen Guterres, "Geçen yıl neredeyse tüm yeni enerji kapasitesi, yenilenebilir kaynaklardan geldi ve yatırım hızla artıyor. Yenilenebilir enerji, en ucuz ve en yeni enerji kaynağıdır. Büyüme sağlar ve ekonomileri dalgalı petrol ve gaz piyasalarından korur" şeklinde konuştu.
ÜLKELERE "TEMİZ ENERJİ" ÇAĞRISI
Diğer yandan halen temiz enerjiye kıyasla fosil yakıtlara 9 kat fazla para aktığını vurgulayan Guterres, "Bu arada emisyonlar, sıcaklıklar ve felaketler artmaya devam ediyor. Ve en az sorumlu olanlar, en çok acı çekiyor. Bilim, küresel sıcaklık artışını, bu asrın sonuna kadar 1,5 derece ile sınırlamanın halen mümkün olduğunu söylüyor. Fakat pencere kapanıyor" uyarısında bulundu.
Yarın liderleri iklim değişikliği konusunda yeni hedefleri açıklamaları için ağırlayacaklarını vurgulayan Guterres, en fazla emisyondan sorumlu olan G20 ülkelerini liderlik göstermeye çağırdı. Tüm ülkeleri harekete geçmeye çağıran Guterres, 2035 yılına kadar gelişmekte olan ülkeler için 1,3 trilyon dolar iklim finansmanı seferber edecek güvenilir bir yol haritası tanımlanması gerektiğini söyledi.
80. BMGK'NIN YAPILDIĞI NEW YORK'TA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
80. BM Genel Kurulu görüşmelerine ev sahipliği yapan New York, bir kez daha yılın en yoğun güvenlik önlemlerine ev sahipliği yapıyor.
ABD başkanlarının yemin töreni günlerinde uygulanan ve ülkedeki en üst düzey güvenlik gerektiren etkinlik kategorisinde yer alan BM Genel Kurulu, "Ulusal Özel Güvenlik Etkinlik" düzeyinde listeleniyor.
Benzer şekilde Gizli Servis'in New York departmanı da BM Genel Kurulu haftasını "yılın en büyük ve karmaşık güvenlik etkinliği" olarak tanımlıyor.
BİNLERCE POLİS, ÖZEL AJAN VE DİĞER GÜVENLİK UNSURLARI GÖREVDE
Ayrıca Federal Soruşturma Bürosu (FBI), BM polisi ve federal yönetime bağlı diğer güvenlik unsurları da hafta boyunca görev yapacak.
New York güvenlik yetkilileri, Genel Kurul toplantıları sırasında binlerce polisin ve K-9 köpeklerinin, BM civarı ve yer altı metro duraklarında ziyaretçileri ve halkı korumak için konuşlandırılacağını ve çok sayıda zırhlı güvenlik aracının görev yaptığını belirtti.
Havadan çok sayıda helikopter ile yüzlerce insansız hava aracının yanı sıra Hudson Nehri'nden de polis botlarının sürekli olarak görev yapacağını söyleyen yetkililer, aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından ilave güvenlik önlemleri aldıklarını kaydetti.
BM BİNASININ ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan New York polisi, BM binasının bulunduğu Manhattan'ın orta doğu kesimini tamamen trafiğe kapatarak metal bariyerlerle BM'ye yakın tüm sokakları güvenlik kordonu altına aldı.
Bu süre zarfında Manhattan'ın orta doğu kesiminde kalan 1. cadde, tümüyle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bölgeye sadece burada ikamet edenler ve BM toplantıları kapsamında geçiş kartı bulunanlar girebilecek.
Bunların dışında NYPD, Manhattan'ın doğu ve batısında bulunan bazı ana yolları da tamamen veya kısmen güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapalı tutuyor.
BM Genel Kurulu haftasında diplomasi trafiğinin yoğunluğu kadar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gruplar da uluslararası camiaya seslerini duyurmak için BM binası çevresinde kendilerine ayrılan yerlerde gösteriler düzenliyor.
Bu yıl da İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve soykırım politikalarının BM çevresinde ve New York'un değişik yerlerinde protesto edilmesi bekleniyor.
New York polisi, söz konusu gösteriler için de özel güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİ'NE DÖNDÜ
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TASC'ın düzenlediği yemekte Türk-Amerikan toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Programda Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey heyet üyeleri eşlik etti. Yemek sonrası Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Türkevi'ne geçti.
Başkan Erdoğan, New York temasları kapsamında bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek ardından da ABD Başkanı Trump' la Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'sına katılacak. SETA Eşgüdümünde ABD'li Düşünce Kuruluşu Temsilcileriyle Toplantı'ya katılacak olan Erdoğan, ABD Başkanı ve First Lady Trump tarafından Devlet Başkanları ve Eşleri onuruna verilen davete katıldı.
BREZİLYA LİDERİNDEN GAZZE'DE YAŞANANLARA TEPKİ
Lula da Silva, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.
50 binden fazla çocuğun sakat bırakılmasını hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını vurgulayan Lula da Silva, "Gazze'de olanlar bir halkın yok edilmesinin ötesinde, ulus olma hayallerini de yıkıyor." ifadesini kullandı.
Lula da Silva, İsrail'in olduğu kadar Filistin'in de var olma hakkına işaret ederek, "Bir devlet, toprak, nüfus ve hükümet üzerine kuruludur. Filistin örneğinde bu unsurlar aşındırılmıştır ve bu durum yasa dışı işgalde kendini göstermektedir. BM, tarihi sorumluluğunu yerine getirmeli. Soykırımın durması için Güney Afrika'nın uluslararası ceza mahkemesine açtığı davaya dahil olduk. Soykırımdan daha uygun bir kelime yok." diye konuştu.
Lula da Silva, BM Genel Kurulu'nun yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini belirterek, Güvenlik Konseyi'ndeki "veto zulmüne" son verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.
Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının garanti altına alınmasının adaletin bir gereği olduğunu savunan Lula da Silva, Filistin ulusal otoritesinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Lula da Silva, ülkesinin İsrail'e silah ihracatını askıya aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Filistin devletini tanıyan tüm ülkeleri selamlıyoruz. Tıpkı Brezilya'nın 2010'da Filistin'i tanıması gibi, artık BM'de 193 üye ülke arasında çoğunluğu temsil ediyoruz. Filistin Devleti'nin hayata geçmesi için somut adımlar atmak gerekiyor, çünkü bu dengesizlik sürdükçe gerçek bir diyalog kurulamıyor."
KATAR, BAE VE CEZAYİR'DEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK
Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Saad el-Murayhi, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"nda konuştu.
Murayhi, konferansın "Filistin sorununun çözüm sürecinde tarihi bir öneme sahip" olduğunu söyledi.
Uluslararası düzeydeki bu hareketliliğin iki bağlamda gerçekleştiğini kaydeden Murayhi, "Birincisi, Filistin halkının onlarca yıldır gördüğü zulmü, topraklarının işgal edilmesini ve aleyhinde işlenen tüm suçları sona erdirmeye dönük tarihi bağlam. İkincisi, işgal altındaki Filistin topraklarının durumu, yani Gazze Şeridi'nin harabeye dönmesi ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik artan şiddeti." diye konuştu.
Murayhi, İsrail'in sorumsuzca tavırlarıyla gerilimi tırmandırdığını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek (9 Eylül'de) Katar da dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyi hedef aldığını kaydetti.
BAE'li Devlet Bakanı El-Marar, Filistin Devleti'nin tanınmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, henüz bu adımı atmamış devletlere de Filistin'i tanıma çağrısı yaptı.
El-Marar, Gazze Şeridi'nde yaşanan tehlikeli gelişmeler ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme yönündeki tehditleri ve diğer ihlaller göz önüne alındığında Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunun desteklenmesinin önemini vurguladı.
El-Marar, BM Güvenlik Konseyi'nin "İsrail'i caydırma ve ihlallerini durdurma sorumluluğunu üstlenmesi" çağrısını yineledi.
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ise Filistin Devleti'ni kurmak için fiili adımlar atmanın ve İsrail'in Filistinlileri topraklarından çıkarma planlarına diplomatik, hukuki ve ekonomik yollarla karşı koymanın zamanı geldiğini söyledi.
MISIR: ADİL VE KAPSAMLI ÇÖZÜM OLMADAN ORTA DOĞU'DA İSTİKRAR OLMAZ
Medbuli, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vekaleten konuştu.
Suudi Arabistan ve Fransa'nın bu önemli konferansı düzenlemek için gösterdiği çabayı öven Medbuli, konferansın "Orta Doğu'da adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğine olan inancı" yansıttığını ifade etti.
Medbuli, "Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hayalini gerçekleştirecek adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Orta Doğu'da istikrar olamaz." değerlendirmesinde bulundu.
İki devletli çözümün yalnızca siyasi bir seçenek veya ahlaki bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir güvenlik zorunluluğu olduğunu vurgulayan Medbuli, "İsrail için güvenlik, askeri güç ve 'oldubitti' girişimleriyle sağlanamaz. Filistinlilerin haklarını göz ardı etmek, gerilimi daha fazla tırmandırmaktan ve istikrarsızlıktan başka işe yaramaz." ifadelerini kullandı.
Medbuli, henüz Filistin'i tanımamış ülkelerin de bu konferansta Filistin Devleti'ni derhal, geniş kapsamlı ve koşulsuz olarak tanıdığını görmek istediklerini dile getirdi.
GAZZE'DE KAN DÖKMEYE SON VERİLMELİ
Medbuli, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve kan dökmeye son verilmesinin gerekli ve zorunlu olduğu kadar mümkün olduğuna da inandıklarını kaydetti.
Filistin halkının yerinden edilmesine ve Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine kesinlikle karşı olduklarını vurgulayan Medbuli, şöyle konuştu: "Bugün kritik bir noktadayız. Ya halklarımız için umut kapılarını açan adil ve kalıcı bir barış tesis ederiz ya da bölgeyi çatışma, şiddet ve kaosa rehin ederiz. Mısır'ın mesajı nettir: İki devletli çözümün alternatifi ve İsrail ile güvenlik ve barış içinde yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin devleti olmadan barışın geleceği yoktur."
"KONFERANS, DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN TARİHİ BİR FIRSAT"
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, konferansa ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamasında, bağımsız Filistin devletinin tanınmasının ve bilfiil hayata geçirilmesinin barış ve güvenliği sağlamanın tek yolu olduğunu belirtti.
Konferansın değerlendirilmesi gereken tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Sisi, "Bağımsız Filistin devletinin tanınması ve bilfiil hayata geçirilmesi bir hayal değil, aksine, Filistin halkının uzun süredir mücadele ettiği ve dünyanın tüm barışsever halkları tarafından desteklenen bir haktır." ifadesini kullandı.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iki devletli çözümün "bölgedeki tüm halklar arasında kalıcı barış, güvenlik ve iş birliğini sağlamanın tek yolu" olduğunu kaydetti.
İTALYA GAZZE'NİN İŞGAL EDİLMESİNE KARŞI
Tajani, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.
Konferansın önemli bir zamanda yapıldığını ifade eden Tajani, "Gazze'deki insani durum felaket. İtalya'nın tutumu nettir: Gazze Şeridi'nin işgaline ve halkının yerinden edilmesine karşıyız." dedi.
İtalya olarak İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısını kınadıklarını dile getiren Tajani, Katar'ı ateşkese ulaşmak için Mısır ve ABD ile birlikte arabuluculuk yapma yönündeki kritik çabalara devam etmeleri konusunda teşvik ettiklerini ifade etti.
Bakan Tajani, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletme kararlarını da kınadıklarını söyledi.
Tajani, Filistin halkının bir devlet kurma hayalini güçlü şekilde desteklediklerini öne sürerken, "Filistinliler ve İsrailliler ile barışçıl bir arada yaşamayı içeren iki devletli çözümler için çok çalışacağız. Bu, barışın geleceğini garanti altına alacak tek çözümdür." diye konuştu.
New York'tan gelen mesajın açık olduğunu belirten Tajani, "İsrail bombalamayı durdursun, Hamas esirleri derhal serbest bıraksın." ifadesini kullandı.
Tajani, İtalya'nın Filistin halkına binlerce ton yardım sağladığını, ayrıca Filistinli çocukları tedavi için İtalya'da ağırladıklarını sözlerine ekledi.
MEKSİKA DEVLET BAŞKANI SOYKIRIMIN DURMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNACAK
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın durması için çağrıda bulunacaklarını belirtti. Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Meksika'yı 80. BM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nin temsil edeceğini söyledi.
Sheinbaum, Meksika'nın geleneksel dış politikasının barış, tarafsızlık ve halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine dayandığını vurguladı.
Gazze Şeridi'nde yaşananlara değinen Sheinbaum, şunları kaydetti:
"Juan Ramon de la Fuente bir barış mesajı taşıyor ve ülkemizin dış politikası çerçevesinde hareket ediyoruz. Gazze'deki durumla ilgili olarak Şili hükümetiyle birlikte iletilen tüm şikayetleri dinledik ve tüm tutumumuz, uluslararası toplumla uyumlu olarak, Gazze'deki bu soykırımın durması yönündedir, bizim pozisyonumuz budur."
Sheinbaum, Orta Doğu'da barışın tesisinin sağlanması için iki devletli çözümü desteklediklerini ve sivil halka yönelik saldırılara karşı olduklarını sözlerine ekledi.
TRUMP BM GENEL KURULU'NA KATILMAK ÜZERE NEW YORK'TA
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurul'una katılmak üzere akşam saatlerinde New York'a geldi. Başkan Trump'ın New York’a ulaşmasının ardından geçiş güzergahında olağanüstü güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti. Başkan’ın konvoyu ilerlerken trafik tamamen durduruldu, yol kenarlarında keskin nişancılar konuşlandırıldı ve inşaat kamyonlarının güvenlik amacıyla yol çevresinde tutulduğu görüldü.
TRUMP İKİNCİ SIRADA KONUŞACAK
Bugün gerçekleştirilecek BM 80. Genel Kurulu’nda ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci sırada kürsüye çıkması bekleniyor. Trump, ikinci kez başkan seçilmesinin ardından ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunda konuşacak. Yoğun güvenlik önlemlerinin yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.
DANİMARKA VE HOLLANDA'DAN ŞARTLI TANIMA MESAJI
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, ülkelerinin bazı koşullar altında Filistin Devleti'ni tanıyacağını belirtti.
Rasmussen ve van Weel, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşma yaptı.
Gazze'deki "korkunç savaşın" sona ermesi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki endişe verici gidişatın tersine çevrilmesi gerektiğini kaydeden van Weel, Hollanda'nın ulusal ve Avrupa düzeyinde attığı adımlarla İsrail'in rotasını değiştirmeye çalıştığını söyledi.
Van Weel, Filistin toprakları üzerinde tam kontrol sahibi, meşru ve demokratik bir Filistin yönetiminin "yaşanabilir bir Filistin"in kurulması için hayati önem taşıdığını dile getirdi.
Hamas'ın gelecekteki Filistin yönetiminde rolü olmaması, esirleri serbest bırakması ve silahsızlanması gerektiğini savunan van Weel, aynı zamanda olası bir çözümün "İsrail'in güvenliğini garanti etmesi gerektiğini" belirtti.
"HOLLANDA BİR SONRAKİ AŞAMADA FİLİSTİN'İ TANIYACAKTIR"
Van Weel, "Hollanda, şimdi başlaması gereken siyasi sürecin bir parçası olarak, daha sonraki bir aşamada Filistin Devleti'ni tanıyacaktır." dedi.
Rasmussen de konuşmasında, "Gazze'deki savaş dayanılmaz boyutlarda bir insani felakete yol açmış ve İsrail askeri saldırılarını genişletmektedir. Bu durumun derhal sona ermesi gerekmektedir. İsrail şimdi rotasını değiştirmelidir." ifadelerini kullandı.
İki devletli çözümün, İsrail'in yasadışı yerleşimlerin genişletilmesine karşı çıkması ve Gazze ile Batı Şeria'yı ilhak etme tehditleri nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Rasmussen, Filistin Devleti'nin tanınmasının "anahtarının artık İsrail hükümetinin değil, Filistinlilerin elinde olması" gerektiğini söyledi.
Rasmussen, "Danimarka, belirli koşullar sağlandığında Filistin'i bir devlet olarak tanımaya hazırdır: İsrailli rehineler serbest bırakıldığında, Hamas silahsızlandırıldığında ve Gazze'de artık rol oynamadığında, Filistin Yönetimi'nin reform gündeminde daha fazla ilerleme kaydedildiğinde ve gelecekteki Filistin devletinin silahsızlandırılacağından emin olunduğunda." diye konuştu.
ALMANYA'DAN KALICI BARIŞA YÖNELİK YİNELEME
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış için iki devletli çözümden yana olduğunu yineledi. Wadephul Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”nda konuştu.
Almanya'nın, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalarda iki devletli bir çözümden yana olduğunu belirten Wadephul, "İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana var olan bağımsız, demokratik ve yaşayabilir bir Filistin Devleti, uluslararası hukuka uygun, müzakere yoluyla ulaşılan ve şu ana kadar ikna edici bir alternatifi olmayan iki devletli bir çözümdür." diye konuştu.
Wadephul, iki devletli çözümün her zamankinden daha uzak göründüğünün farkında olduklarını ifade ederek, "Şu anda bu çözümü daha da ulaşılmaz hale getirmek için adımlar atıldığının da farkındayız. Bugün buradayız çünkü daha iyi bir gelecek olabileceğine inanıyoruz." dedi.
Ülkesinin bu konuda üç ilkeye bağlı kaldığına işaret eden Wadephul, "Birincisi, her iki tarafın mutabakatı olmadan 1967 sınırlarında yapılan hiçbir değişikliği tanımıyoruz ve tanımayacağız. İkincisi, işgal altındaki topraklardaki İsrail'in yerleşimlerini hukuka aykırı ve barışın önünde ciddi bir engel olarak görüyoruz. Üçüncüsü, Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024 tarihli danışma görüşüne saygı duyuyor ve bu görüşün hükümlerine uygun hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı. Wadephul, Almanya'nın İsrail'in varlığına her zaman derin bir bağlılık duyacağını sözlerine ekledi.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİ'NE GEÇTİ.
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TASC'ın düzenlediği yemekte Türk-Amerikan toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.
Programda Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey heyet üyeleri eşlik etti. Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Türkevi'ne geçti.
FAJON: GAZZE'DE İNSAN ELİYLE FELAKET YAŞANIYOR
Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta söz aldı.
Ortak mutabakatla kabul edilmiş ve sürdürülebilir iki devletli çözümün bölgede barışın sağlanması için tek geçerli yol olduğunu vurgulayan Fajon, "Barış, reformların yanı sıra uluslararası desteğe de ihtiyaç duyan meşru ve yetkin bir Filistin yönetimi olmadan var olamaz." ifadesini kullandı.
"GAZZE ULUSLARARASI HUKUKUN SOYKIRIM OLARAK TANIMLADIĞI ŞEYİ YAŞIYOR"
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Fajon, şunları kaydetti:
"Gazze'de açlıktan ölen çocukların korkunç görüntüleri, kasıtlı tercihlerin sonucudur. Bu insan eliyle yaratılmış bir felakettir. Gazze, uluslararası hukukun soykırım olarak tanımladığı şeyi yaşıyor. Bu durum, kelimelerde netlik ve eylemde aciliyet gerektiriyor. Gücün hukukun yerine geçtiği yerde güvenlik değil, istikrarsızlık ve nesiller boyu radikalleşme doğar."
Fajon, hukukun güçlüye de zayıfa da eşit şekilde uygulanması konusunda ısrar ettiklerini ve geçen yıl bu kapsamda Filistin Devleti'ni tanıdıklarını söyledi. Kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve tüm sivillerin korunması çağrısında bulunduklarını belirten Fajon, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnsani yardımın Gazze'ye ulaşması gerektiğinde ısrar ediyoruz. Dönüm noktasındayız, tarih tereddütlere karşı nazik olmayacak. Tarih, zor gerçeklerden kaçan konuşmaları hatırlamayacak. Tarih, soykırım yaşanırken sessiz kalanları ise açıkça hatırlayacak. Bu konferans, sadece yankı odası olarak değil, uluslararası toplumun nihayet kelimelerden sonuçlara geçtiği yer olarak hatırlansın."
JAPONYA'DAN İSRAİL'E ÇAĞRI: TEK TARAFLI SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI
Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi ve ilhak yönündeki adımların "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirten İvaya, "Japonya bu eylemleri güçlü şekilde kınıyor ve İsrail'e tüm tek taraflı uygulamalara derhal son vermesi çağrısında bulunuyor." dedi.
İvaya, Hamas'ın da rehineleri serbest bırakması ve silahsızlanması gerektiğini belirtti.
Japonya'nın her zaman iki devletli çözümü desteklediğini yineleyen İvaya, "Benim ülkem için Filistin devletinin tanınması bir ‘olup olmama’ meselesi değil, ‘zaman’ meselesidir." ifadesini kullandı.
İvaya, Norveç ile birlikte Filistin'in ekonomik sürdürülebilirliğine ilişkin çalışma grubuna eş başkanlık ettiklerini ve bu çerçevede BM üyesi ülkeler ile uluslararası kuruluşlarla yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Filistin yönetiminin karşı karşıya olduğu mali zorlukların ivedilikle ele alınması gerektiğini kaydeden İvaya, Gazze'deki mevcut durumun "son derece ciddi ve kaygı verici bir noktaya ulaştığına" dikkati çekti.
İvaya, Japonya'nın bölgedeki gelişmeleri yakından izleyerek daha kapsamlı bir değerlendirme yürütmeye devam edeceğini vurgulayarak, İsrail'in iki devletli çözüm yolunu tıkayacak adımlar atması halinde ise Tokyo'nun "yeni tedbirler uygulamak zorunda kalacağını" sözlerine ekledi.
MALTA BAŞBAKANI ABELA FİLİSTİN'İ TANIDIKLARINI AÇIKLADI
Malta Başbakanı Robert Abela, Malta olarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını gururla teyit ettiğini söyledi.
Abela, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta bir konuşma yaptı.
Başbakan Abela, konuşmasının hemen başında, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz." dedi.
Malta, İsrail'in demokratik bir Filistin Devleti ile beraber var olma hakkını da aynı şekilde açıkça desteklediğini dile getiren Abela, Hamas’ın Filistin’de yeri olmaması gerektiğini ileri sürdü.
Abela, Filistin'in tanınmasının Hamas için bir zafer anlamına geldiği iddiasına da katılmadığını söyledi.
Başbakan Abela, Hamas'ın elindeki esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yinelediklerini ifade ederken, Malta'nın acil ve kalıcı ateşkes istediğini, çatışmaların artık durması gerektiğini vurguladı.
Abela, Filistinlilerin tek devlet, tek hükümet yaklaşımını desteklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Aynı şekilde İsrail hükümetlerinin de acil sorumlulukları var. Sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimci işgali ve beraberindeki şiddet de derhal durdurulmalıdır. Gazze'de açlık yaşanıyor ve acınası miktardaki gıda yardımına ulaşmaya çalışan aç sivillerin ölümlerine izin verilemez."
Malta Başbakanı Abela, Gazze’de mevcut trajedinin derinliği karşısında sessiz kalamayacaklarını sözlerine ekledi.
LÜKSEMBURG FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIDI
Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.
Frieden, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.
Lüksemburg'un barışın bir parçası olarak konferansta bulunduğunu ifade eden Frieden, "Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır." dedi.
Frieden, iki devleti çözümü desteklediklerini anımsatarak, "Önümüzdeki yol kolay olmayacak. Bu tanımanın tek başına yeterli olacağını iddia etmiyoruz ancak kaybedilen siyasi ufka ivme kazandırmaya katkıda bulunacağını umuyoruz." diye konuştu.
Barışın adım adım, tuğla tuğla inşa edildiğini belirten Frieden, "Bu tanıma kararımız yaslı ailelere bir mesaj, çocuklara ve hala vazgeçmemiş olanlara bir umut olsun." ifadelerini kullandı.
MONACO PRENSİ 2. ALBERT'TEN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI
Monako Prensi 2. Albert, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. 2. Albert, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.
Monako'nun başından beri İsrail'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşaması ile Filistin halkının egemen ve demokratik bir devlete sahip olma hakkını yüksek sesle savunduğunu dile getiren 2. Albert, "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz." dedi.
Monako Prensi, "Şu anda burada, sizin huzurunuzda yaptığım şey budur." ifadesini kullandı.
2. Albert, temel haklara saygı temelinde sürdürülebilir bir çözüm yönünde ilerlemenin her zamankinden daha acil ve önemli hale geldiğini vurguladı.
Barışın, ufukta belirsiz bir umut olarak kalmaması gerektiğinin altını çizen 2. Albert, iki devletli çözümün, kalıcı istikrara giden yolu açacağını ısrarla savunmaya devam edeceklerini kaydetti.
2. Albert, "Barış, kararnameyle sağlanamaz. Ortak iradeyle inşa edilir." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
Monako Prensliği, Batı Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan ve Vatikan'dan sonra dünyadaki en küçük ikinci bağımsız devlettir.
BELÇİKA FİLİSTİN'İ TANIDI
SUUDİ ARABİSTAN: BÖLGEDE ADİL BARIŞ İÇİN TARİHİ FIRSAT
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"nın bölgede barışı sağlamak için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.
Bin Ferhan, konferansta yaptığı konuşmada "Suudi Arabistan, Gazze'de yaşananların önüne geçmek ve Filistin Devleti'nin kurulması için herkesle çalışacak." dedi.
Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sergiledikleri tutumu takdir ettiklerini vurgulayan Bin Ferhan, dünyadaki diğer ülkelere de Filistin Devleti'ni tanımaları çağrısında bulundu.
Bin Ferhan, "İki Devletli Çözüm Konferansı, bölgede adil barışın sağlanması için tarihi bir fırsat." diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.
Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.
SOUSA: FİLİSTİN'İN TANINMASI ORTA DOĞU'DA KALICI BARIŞIN TEK YOLUDUR
Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Rebelo de Sousa, "Portekiz olarak barış, adalet ve istikrar için Filistin Devleti'nin tanınmasını ve iki devletli çözümü savunduklarını" vurguladı.
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, "Portekiz, resmen ve tüm haklarıyla Filistin Devleti'ni tanıyor. Bu karar, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur. Portekiz'in mesajı açık, Filistin Devleti'nin tanınması, barışın kendisinin tanınmasıdır. Bu, yarın geç olacak." ifadelerini kullandı.
"Portekiz olarak her zaman ve açık bir şekilde BM kararı ile iki devletli çözümü savunduk." diyen De Sousa, "Filistin ve İsrail'in ancak diyalog ve işbirliğiyle iki devletli çözümle kalıcı barışa ulaşabileceklerini, Portekiz'in de bu yolda aktif olarak çalışmaya hazır olduğunu" kaydetti.
Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, dün Portekiz'in BM Daimi Temsilciliğinde yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmuştu.
Bakan Rangel, "Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor. Burada ilan edilen Filistin Devleti'nin tanınma beyanı doğrudan Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştır ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahiptir." ifadelerini kullanmıştı.
FİLİSTİN'DEN İLK AÇIKLAMA: TANIMA KARARI TARİHİ VE CESUR BİR ADIM
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.
Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarıyla uyumlu tarihi ve cesur bir karardır. Bu karar, barışın sağlanmasına ve iki devletli çözüm çabalarına da destek sağlayacaktır."
Fransa ve Macron'un sergilediği tutumun takdir edildiği vurgulanırken, bu duruşun dünyadaki diğer bazı ülkeleri de Filistin Devleti'ni tanımaya teşvik ettiği kaydedildi.
Macron, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLMELİ
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Sayın Devletli Hükümet Başkanları, Sayın Genel Sekreter, Kıymetli Heyet Üyeleri, Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle bu konferansın eş başkanlıklarını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan'a şükranlarımı sunuyorum. Filistin devletini tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen dönemdeki girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini, hızlandırmasını diliyorum. Coğrafyamızda yaklaşık iki yıldır İsrail hükümetinin artan saldırıları sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. 65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.
"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KARARLARI SON DERECE ÖNEMLİ"
Bu olumsuz gelişmelerin ortasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin devletini tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır. Filistin devlet başkanı Abbas'ın bugün bizimle birlikte olmasını arzu ederdik. Buna rağmen bugün söz alan tüm katılımcıların aynı zamanda Filistin halkının da sesi olmasını çok ama çok kıymetli buluyorum. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır.
"İSRAİL'İN GAZZE'DEN GÜÇLERİNİ ÇEKMESİ GEREKİYOR"
Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve Afrika'da sokakta, sosyal medyada, basında özgür Filistin nidalarına daha önce hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Şu çelişki buradaki dostlarım dahil kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır. Holocaust zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Bu zulmün karşısında durmak uluslararası toplumun hukuki bir görevi olduğu kadar vicdani sorumluluğudur. Uluslararası toplum Batı şeria'daki yayılmacılığı Doğu Kudüs'teki oldu bittileri ve bölgede istikarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Aksi takdirde ne bir uluslararası düzenden ne de evrensel değerlerin savunulmasından söz edilebilir. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin devletinin yaşayabileceği zemin bırakmamak, Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmek buna asla izin verilemez. Bu konferansta Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut ve caydırıcı adımlarla bu tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor.
ABBAS: HAMAS'IN GAZZE YÖNETİMİNDE HİÇBİR ROLÜ OLMAYACAK
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"na ABD’nin vizesini iptal etmesi nedeniyle video mesaj yoluyla katıldı.
Abbas, Filistin yönetiminin şeffaflığa ve hukukun üstünlüğünü güçlendiren kapsamlı bir reform gündemine bağlılığını yeniden teyit ederek, Gazze Şeridi’ndeki savaşın sona ermesinden sonraki bir yıl içinde devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri düzenleyeceğine söz verdi. Otoriteden devlet yapılanmasına geçişi sağlamak için geçici bir anayasa taslağı hazırlayacağına söz veren Abbas, bu çerçevenin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programına ve uluslararası meşruiyete bağlı olmayan hiçbir parti veya kişiyi kapsamayacağını ve uluslararası gözetim altında olacağını açıkladı. Abbas, geçtiğimiz temmuz ayında BM Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukla kabul edilen tarihi New York Deklarasyonu'nun kabulü için şükranlarını sunduğunu belirterek, bunu insani felaketi sona erdirmek, uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda işgali sona erdirmek ve başkenti Doğu Kudüs'ü olan, İsrail ile barış, güvenlik ve iyi komşuluk içinde yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin Devleti kurmak için atılmış kararlı bir adım olarak nitelendirdi.
Gazze’de ateşkes için Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuk çabalarını öven Abbas, Mısır ve Ürdün'ün zorla yerinden edilen Filistinlileri kesin bir şekilde reddetmesini takdir ettiğini ve bu tutumun uluslararası toplum tarafından da desteklendiğini belirtti. Filistin devletinin Gazze'deki yönetimden ve güvenlikten sorumlu olabilecek tek meşru otorite olduğunu vurgulayan Abbas, Hamas'ın yönetimde hiçbir rolü olmayacağını açıkça belirterek, tüm grupların silahlarını Filistin Yönetimi'ne teslim etmesi gerektiğini vurguladı. Abbas, "Hamas'ın Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacak. Hamas ve diğer gruplar silahlarını Filistin Yönetimi'ne teslim etmelidir" dedi.
Filistin devletinin giderek artan tanınma dalgasını memnuniyetle karşılayan Abbas, henüz tanıma adımını atmamış ülkeleri Filistin'i tanımaya ve Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu desteklemeye çağırdı.
GUTERRES: FİLİSTİN İÇİN TANIMA KARARI ÖDÜL DEĞİL HAKTIR
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler için devlet kurmanın bir ödül değil, bir hak olduğunu belirterek, “Devlet kurmayı reddetmek, dünyanın dört bir yanındaki aşırılıkçılar için bir hediye olacaktır.” dedi.
Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"nda konuştu.
Filistin heyetine ABD tarafından vize verilmemesine duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Guterres, “Hayallere kapılmayalım. İsrail-Filistin çatışması nesillerdir çözümsüz kaldı. Diyalog sekteye uğradı. Kararlar hiçe sayıldı. Uluslararası hukuk ihlal edildi." dedi.
Guterres, Filistin’de durumun katlanılmaz olduğunu ve her geçen saat daha da kötüleştiğinin altını çizerek, şunları söyledi:
“Bugün, bu kabustan kurtulmanın tek yolunu bulmak için buradayız: İsrail ve Filistin’in iki bağımsız, egemen ve demokratik devlet olarak, 1967 öncesi sınırlar temelinde, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, barış ve güvenlikle birlikte yan yana yaşadığı, uluslararası hukuka, BM kararlarına ve diğer ilgili anlaşmalara uygun olarak her iki devletin de başkentinin Kudüs olduğu iki devletli bir çözüm için."
BM’ye üye devletlerin, bu kapsamda Filistin Devleti'ni tanıma taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, iki devletli çözüme desteği artırmak gerektiğini kaydetti.
"FİLİSTİNLİLER İÇİN DEVLET BİR HAKTIR, BİR ÖDÜL DEĞİL”
Guterres, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaparak, "Hiçbir şey Filistin halkının topluca cezalandırılmasını veya herhangi bir etnik temizliği, Gazze'nin sistematik olarak yok edilmesini, nüfusun aç bırakılmasını, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin ve yüzlerce insani yardım çalışanımızın öldürülmesini haklı çıkaramaz." diye konuştu.
İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria’da yeni yasadışı yerleşim yerlerine onay verildiğini aktaran Guterres, “Batı Şeria'da iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturan gelişmeleri hiçbir şey mazur gösteremez. Yerleşimlerin durmaksızın genişlemesi, görünmez bir şekilde artan ilhak tehdidi ve yerleşimci şiddetinin yoğunlaşması tüm bunlar durdurulmalı." ifadelerini kullandı.
Guterres, Filistin'deki durumun “ahlaki, hukuki ve siyasi açıdan tahammül edilemez” olduğunu belirterek, çok geç olmadan iki devletli çözüme yeniden odaklanmaları gerektiğini vurguladı.
Filistin’de iki devletli çözüme alternatif olmadığının altını çizen Guterres, "Açıkça söyleyelim; Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil. Ve devleti reddetmek, her yerdeki aşırılıkçılar için bir hediye olacaktır." dedi.
MACRON KARARI DUYURDU: FİLİSTİN'İ TANIYORUZ
Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.
Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurguladı.
Öte yandan Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu.
"Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.
Filistin Devleti'ni tanıma kararının İsrail ve Filistin arasında "faydalı müzakerelerin" yürütülmesine olanak sağlayacağını kaydeden Macron, sahadaki şiddet döngüsünü kıracak ve her taraf için barış ve güvenlik sağlayacak bir mekanizmanın hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
İlk aşamada Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarına son vermesi ve Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi gerektiğini ifade eden Macron, ikinci aşamada Gazze'de istikrarın ve yeniden inşa sürecinin başlatılması gerektiğini kaydetti.
Macron, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini savunarak Gazze'nin güvenliğinin Filistin yönetiminin dahil olacağı bir geçiş hükümetine bırakılması gerektiğini belirtti.
"ATEŞKES SAĞLANDIKTAN SONRA FİLİSTİN DEVLETİ'NDE BÜYÜKELÇİLİK AÇMAYA KARAR VEREBİLİRİM"
Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin yönetiminde derinlemesine bir reform yapma sözü verdiğini ve Fransa'nın verilen taahhütlerin yerine getirilmesine büyük önem atfedeceğini söyledi.
"Yenilenen Filistin yönetiminin", nihai halinin müzakerelerin başarıya ulaşması adına bir ön koşul olduğunu dile getiren Macron, "Bu çerçevede, Gazze'de tutulan tüm esirler serbest bırakıldıktan ve ateşkes sağlandıktan sonra Filistin Devleti'nde bir büyükelçilik açmaya karar verebilirim." dedi.
Fransa'nın İsrail'den talep edeceklerinin de aynı derecede önemli olduğunu vurgulayan Macron, şunları kaydetti:
"Avrupalı ortaklarımızla birlikte İsrail ile işbirliğimizin düzeyini, İsrail'in savaşı sona erdirmek ve barış müzakereleri yapmak için alacağı önlemlere ve tedbirlere bağlı kılacağız. Bu yol sayesinde, tüm topraklarını bir araya getiren, İsrail'i tanıyan ve İsrail tarafından tanınan, egemen, bağımsız ve silahsızlandırılmış bir Filistin Devleti kurulacak ve bölgeye nihayet barış gelecektir."
Macron, Arap ve Müslüman ortaklarından ise Filistin Devleti kurulur kurulmaz İsrail'i tanıma taahhütlerini yerine getirmelerini ve İsrail ile normal ilişki kurmalarını beklediğini aktardı.
Barış planının bu olduğunu söyleyen Macron, savaşı sona erdirmek ve müzakere aşamasına geçmek için zorlu bir mekanizma oluşturulacağını kaydetti.
Konferansa katılan ülkeler olarak barış istediklerini yineleyen Macron, "(Bu ülkeler) El sıkışmaya hazır olarak ellerini uzatıyorlar. Evet, Gazze'deki savaşa, katliamlara, ölümlere hemen son verme zamanı geldi. Bizi harekete geçiren şey aciliyettir." dedi.
Macron, Filistin halkına adaletli davranmanın dolayısıyla da "Filistin Devleti'ni tanımanın" zamanı geldiğini vurguladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.
Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.
Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.
"SOYKIRIM KADROSU HESAP VERMELİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.
Erdoğan, soykırımın, tıpkı Holokost gibi insanların toplu halde imhası için kullanılan, utanç verici, insanlık dışı, barbarca bir kavram olduğunu söyledi.
Bugün Gazze'de sadece insanların öldürülmediğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gazze'de hayvanlar hedef alınarak öldürülüyor. Tarım alanları, bahçeler, ağaçlar, otlar, asırlık zeytin ağaçları, sular yok ediliyor, kirletiliyor. Gazze'de binalar, evler, kütüphaneler, hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, tarihi yapılar bilinçli bir şekilde yıkılıyor. Gazze'nin toprağı, insan için de hayvan için de bitki için de artık işe yaramaz hale getiriliyor. İşte sizlere bir başka fotoğraf. Şimdi size soruyorum, elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var? Bunun adı canlıya düşmanlık, hayata düşmanlık değil midir? Bu kürsüden açık açık ifade ediyorum. Bu kürsüden ifade ediyorum, Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez, Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. Bu, terörle mücadele değildir. Bu, 7 Ekim olayı öne sürülerek yürütülen bir işgal, tehcir, sürgün, soykırım daha doğrusu bir toplu kıyım politikasıdır."
"BÖLGE BARIŞINI DA TEHDİT EDİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Gazze, Hamas bahanesiyle yok edilirken, eş zamanlı olarak Hamas'ın yönetimde olmadığı Batı Şeria'nın da adım adım işgal edildiğini, infazlarla masum sivillerin katledildiğini dile getirdi.
"İsrail, Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmıyor, Suriye'ye, İran'a, Yemen'e, Lübnan'a saldırılar düzenleyerek bölge barışını da tehdit ediyor." diyen Erdoğan, en son arabulucu Katar'da ateşkes müzakereleri için toplantı yapan heyete, İsrail'in saldırı gerçekleştirdiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Katar'a yönelik saldırı göstermiştir ki İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetmiştir. Netanyahu'nun barış yapmaya da rehineleri kurtarmaya da niyetinin olmadığı bir kez daha anlaşılmıştır. Sadece komşuları değil, Orta Doğu'daki tüm ülkeler İsrail hükümetinin pervasız tehditlerine muhatap oluyor. Şunun da farkına varalım. İsrail'in artan saldırganlığı sebebiyle Avrupa başta olmak üzere Batı'da, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan değerler de çok ağır yara almıştır. En temel insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, gösteri ve protesto özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları, demokrasi, eşitlik, adalet gibi kavramlar rafa kaldırılmıştır. Gelinen noktada hepimiz şu gerçeği görmek zorundayız. Vadedilmiş topraklar saplantısıyla hareket eden İsrail yönetimi, yayılmacı bir politika ile bölge barışına ve insanlığın müşterek kazanımlarına kastetmektedir. Üç semavi dinin kutsal beldesi, insanlığın ortak mirası olan Kudüs-ü Şerif bu radikalizmin doğrudan hedefidir. Vicdan sahibi Musevileri de rahatsız eden, onların da tasvip etmediği, dahası tüm dünyada antisemitizmi körükleyen bu cinnet hali artık daha fazla devam edemez. Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı ve insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmelidir. Soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir. İnşallah bu mutlaka gerçekleşecektir."
"ÇOCUKLARIN ÇOCUKLARI BÜYÜTTÜĞÜ GAZZE"
Erdoğan, Gazze'de yaşanan barbarlığa karşı sesini yükseltmeyen, tavır almayan herkesin bu vahşetin sorumluluğuna ortak olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bütün dünya liderlerine sesleniyorum, gün bugündür. Gün, insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür. Halklarınız Gazze'deki barbarlığa tepki gösterirken, gelin sizler de adım adım cesaretinizi gösterin. Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'ye karşı insanlık görevinizi yerine getirin. Bu vesileyle, dünyanın farklı ülkelerinde Gazzeli mazlumlara sahip çıkmak için meydanları dolduran, Gazzeli masumlara destek olmak için denizlere yelken açan akademisyeniyle, sanatçısıyla, siyasetçisiyle, aktivistiyle, öğrencisiyle tüm Filistin savunucularına en kalbi selamlarımı yolluyorum."
