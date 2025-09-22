CANLI | BM Genel Kurulu'nda liderler zirvesi! Filistin mesajları damga vurdu

16:09 23 Eylül 2025

BM Genel Kurulu, BM Genel Sekreteri Antony Guterres'in konuşmasıyla başladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze’de ölüm ve yıkımın boyutu, BM Genel Sekreterliği görevim boyunca gördüğüm diğer tüm çatışmalardan daha büyük" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hitabı ile başladı. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren ve 23-29 Eylül tarihleri arasında, "Birlikte Daha Güçlü: Barış, Kalkınma ve İnsan Hakları için 80 Yıl ve Ötesi" teması ile gerçekleştirilen oturumdaki konuşmasında Guterres, BM’nin kuruluşundan 80 yıl sonra BM’nin prensiplerinin kuşatma altında olduğunu vurguladı. Guterres, "Barışın ve ilerlemenin sütunları, cezasızlık, eşitsizlik ve kayıtsızlığın altında çöküyor. Egemen uluslar işgal ediliyor. Açlık, silaha dönüştürülüyor. Hakikat susturuluyor. Bombalanmış şehirlerden duman, parçalanmış toplumlardan öfke yükseliyor. Yükselen denizler kıyıları yutuyor. Bunların her biri bir uyarı. Bunların her biri, birer soru. Nasıl bir dünya seçeceğiz" dedi.



"SUDAN’DA SİVİLLER KATLEDİLİYOR, AÇ BIRAKILIYOR VE SUSTURULUYOR"

Dünyanın dört bir yanında ülkelerin sanki kurallar kendileri için geçerli değilmiş gibi hareket ettiklerini vurgulayan Guterres, "Cezasızlık, kaosun anasıdır ve zamanımızın en korkunç çatışmalarından bazılarını doğurmuştur. Sudan’da siviller katlediliyor, aç bırakılıyor ve susturuluyor. Kadınlar ve kızlar, tarif edilemez bir şiddetle karşı karşıya. Buna askeri çözüm yok. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Buradaki herkes de dahil olmak üzere, tüm taraflara çağrıda bulunuyorum. Kan dökülmesini körükleyen dış desteği sona erdirin. Sivillerin korunması için çaba gösterin. Sudan halkı barışı, onuru ve umudu hak ediyor" diye konuştu.



UKRAYNA’DA ATEŞKES ÇAĞRISI

Antonio Guterres, "Ukrayna’da amansız şiddet, sivilleri öldürmeye, sivil alt yapıyı yok etmeye ve küresel barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ediyor. ABD ve diğer ülkelerin diplomatik çabalarını takdir ediyorum. BM Şartı, BM kararları ve uluslararası hukuka uygun şekilde tam bir ateşkes ve adil, kalıcı bir barış için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



"GAZZE’DE DEHŞET, ÜÇÜNCÜ KORKUNÇ YILINA YAKLAŞIYOR"

Gazze Şeridi’ndeki katliam ve yıkıma da değinen Guterres, "Gazze’de dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, en temel insani değerleri reddeden kararların sonucudur. Ölüm ve yıkımın boyutu, Genel Sekreterlik görevim boyunca gördüğüm diğer tüm çatışmalardan daha büyük. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ‘Gazze Şeridi’nde Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin Uygulanması’ adlı davada hukuken bağlayıcı geçici tedbirler almıştır. O zamandan beri kıtlık ilan edildi ve katliam şiddetlendi. UAD’nin öngördüğü tedbirler eksiksiz ve derhal uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

Filistin halkının toplu olarak cezalandırılması ve Gazze’nin sistematik yıkımını hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını vurgulayan Guterres, "Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Derhal kalıcı ateşkes. Tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması. Derhal insani yardıma tam erişim. Orta Doğu’da kalıcı barış için tek uygulanabilir çözüm olan iki devletli çözümden vazgeçmemeliyiz" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Yerleşimci genişlemesi, şiddet ve yaklaşan ilhak tehdidi durmak zorunda. Haiti’den Yemen’e, Myanmar’dan Sahel ve ötesine, uluslararası hukuka dayalı barışı seçmeliyiz" diye konuştu.



"İKLİM KRİZİNDE PENCERE KAPANIYOR"

Konuşmasında iklim değişikliğine de değinen Guterres, "İklim krizi hızlanıyor. Çözümler de öyle. Temiz enerji geleceği artık uzak bir vaat değil. Burada. Hiçbir hükümet, endüstri ya da özel menfaat bunu durduramaz. Ama bazıları bunu deniyor, ekonomilere zarar veriyor, fiyatları yükseltiyor ve tarihi bir fırsatı heba ediyor" ifadelerini kullandı.

Fosil yakıtlara oynayanların kaybedeceklerini söyleyen Guterres, "Geçen yıl neredeyse tüm yeni enerji kapasitesi, yenilenebilir kaynaklardan geldi ve yatırım hızla artıyor. Yenilenebilir enerji, en ucuz ve en yeni enerji kaynağıdır. Büyüme sağlar ve ekonomileri dalgalı petrol ve gaz piyasalarından korur" şeklinde konuştu.



ÜLKELERE "TEMİZ ENERJİ" ÇAĞRISI

Diğer yandan halen temiz enerjiye kıyasla fosil yakıtlara 9 kat fazla para aktığını vurgulayan Guterres, "Bu arada emisyonlar, sıcaklıklar ve felaketler artmaya devam ediyor. Ve en az sorumlu olanlar, en çok acı çekiyor. Bilim, küresel sıcaklık artışını, bu asrın sonuna kadar 1,5 derece ile sınırlamanın halen mümkün olduğunu söylüyor. Fakat pencere kapanıyor" uyarısında bulundu.

Yarın liderleri iklim değişikliği konusunda yeni hedefleri açıklamaları için ağırlayacaklarını vurgulayan Guterres, en fazla emisyondan sorumlu olan G20 ülkelerini liderlik göstermeye çağırdı. Tüm ülkeleri harekete geçmeye çağıran Guterres, 2035 yılına kadar gelişmekte olan ülkeler için 1,3 trilyon dolar iklim finansmanı seferber edecek güvenilir bir yol haritası tanımlanması gerektiğini söyledi.