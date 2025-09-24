24 Eylül 2025, Çarşamba
Zelenskiy'den BM kürsüsünde dünyaya tepki: Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, açıklamalarda bulundu. Rusya ile yaptıkları savaş konusunda "Uluslararası hukuk bizi korumuyor" diyen Zelenskiy; "Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor." ifadelerini kullandı.