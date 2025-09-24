24 Eylül 2025, Çarşamba

New York'ta Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'ya sevgi seli

New York’ta Suriye Devlet Başkanı eş-Şara’ya sevgi seli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 23:16
New York'ta BM 80. Genel Kurul görüşmeleri devam ederken, BM binasının karşısında bulunan sokakta her yıl olduğu gibi bu yıl da Suriyeliler toplandı. Geçtiğimiz yıllarda Esad karşıtı eylemler için toplanan göstericiler, bu kez BM Genel Kurulu’na katılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’yı görmek üzere toplandı. Bugün BM konuşmasını gerçekleştiren eş-Şara daha sonra Suriyelilerin toplandığı alana yöneldi. Göstericilerin yanına gelen eş-Şara, Suriyelileri selamladı. Büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaşan eş-Şara için sloganlar atıldı.
