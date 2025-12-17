Trump İsrail’e tam desteğini açıkladı: İsrail için çok şey yaptım

ABD Başkanı Donald Trump Yahudilerin Hanuka Bayramı için düzenlediği resepsiyonda. (REUTERS)



"Bunların mümkün olduğunu kimse hayal bile edemezdi ve benden önce hiçbir başkan bunları gerçekleştirememişti." ifadesini kullanan Trump, İsrail'in güvenliği için her yıl milyarlarca dolar destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

TRUMP'TAN İSRAİL LOBİSİNE: ESKİDEN DAHA GÜÇLÜYDÜNÜZ



Gazze'de ateşkesi sağladığını ve 59 ülkenin bu sürece destek verdiğini ifade eden ABD Başkanı Trump, "Orta Doğu'da gerçekten bir barış var artık." dedi.



Konuşmasında İran'a yüklenen Trump, bu ülkenin nükleer kapasitesini "tamamen yok ettiklerini" savunarak, bunun İsrail'in güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.



ABD'deki İsrail lobisinin eskiden açık ara en güçlü lobi olduğunu ifade eden Trump, artık bu lobinin eskisi kadar güçlü olmadığını belirterek, "Bu konuda dikkatli olmalısınız, eskiden daha güçlüydünüz." yorumunu yaptı.