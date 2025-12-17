Trump İsrail’e tam desteğini açıkladı: İsrail için çok şey yaptım

17 Aralık 2025, Çarşamba
Giriş: 17.12.2025 06:07 Güncelleme: 17.12.2025 06:29
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Hanuka resepsiyonunda, kendisinin bugüne kadar İsrail'e en güçlü şekilde destek verdiğini ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda Hanuka Bayramı'nı kutlayan çok sayıda Yahudi misafiri ağırladı.

ABD'deki Yahudilerle çok yakın ilişkileri olduğunu anlatan Trump, İsrail'e desteklerinin tam olduğunun altını çizerek, kabinesinde ve yakın çevresinde önemli pozisyonlarda çok güçlü Yahudi isimlerin olduğunu vurguladı.

"İsrail için çok şey yaptım, biz İsrail'i seviyoruz." diyen Trump, birinci başkanlık döneminde Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıyan kararı, işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini buraya taşıması gibi siyasi adımlarını hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump Yahudilerin Hanuka Bayramı için düzenlediği resepsiyonda. (REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump Yahudilerin Hanuka Bayramı için düzenlediği resepsiyonda. (REUTERS)

"Bunların mümkün olduğunu kimse hayal bile edemezdi ve benden önce hiçbir başkan bunları gerçekleştirememişti." ifadesini kullanan Trump, İsrail'in güvenliği için her yıl milyarlarca dolar destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

TRUMP'TAN İSRAİL LOBİSİNE: ESKİDEN DAHA GÜÇLÜYDÜNÜZ

Gazze'de ateşkesi sağladığını ve 59 ülkenin bu sürece destek verdiğini ifade eden ABD Başkanı Trump, "Orta Doğu'da gerçekten bir barış var artık." dedi.

Konuşmasında İran'a yüklenen Trump, bu ülkenin nükleer kapasitesini "tamamen yok ettiklerini" savunarak, bunun İsrail'in güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

ABD'deki İsrail lobisinin eskiden açık ara en güçlü lobi olduğunu ifade eden Trump, artık bu lobinin eskisi kadar güçlü olmadığını belirterek, "Bu konuda dikkatli olmalısınız, eskiden daha güçlüydünüz." yorumunu yaptı.

