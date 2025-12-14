Katil İsrail’den Lübnan’ın güneyine İHA saldırısı: 2 ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde, bir araç ile motosiklete insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.