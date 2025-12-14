Katil İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı: 2 ölü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.12.2025 17:49 Güncelleme: 14.12.2025 17:51
Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken bir kanlı saldırısını da Lübnan'a yaptı. Siyonist ordunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde, bir araç ile motosiklete insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.