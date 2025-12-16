UCM’den İsrail’e tokat: Gazze soykırımı soruşturması devam edecek
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, pazartesi günü İsrail’in Gazze soykırımındaki eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmayı durdurmaya yönelik başvurularından birini reddetti.
Temyiz hâkimleri, alt mahkemenin, savcılığın UCM'nin yetki alanına giren iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmasının, 7 Ekim 2023'te Filistinli direniş örgütü Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının sonrasındaki soykırımı da kapsayabileceği yönündeki kararını bozmayı kabul etmedi.
Bu kararla birlikte soruşturma devam edecek ve geçen yıl katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan yakalama kararları yürürlükte kalacak.
İsrail Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda kararı, UCM'nin üye olmayan ülkelerin egemenlik haklarını hiçe saymasının bir örneği olarak niteledi.
KATİL İSRAİL'DEN GERÇEKLERE İNKAR
İsrail, merkezi Lahey'de bulunan UCM'nin yetkisini tanımadığını belirtirken, Gazze'de savaş suçu işlediği iddialarını da reddediyor. Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim saldırılarının ardından başlattığı askeri harekâtın Hamas'ı ortadan kaldırmayı hedeflediğini savunuyor.
UCM, daha önce Hamas liderlerinden İbrahim el-Masri hakkında da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar iddiasıyla yakalama kararı çıkarmış, ancak güvenilir ölüm haberlerinin ardından bu kararı geri çekmişti.
İSRAİL GAZZE'DE EN AZ 67 BİN FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
7 Ekim 2023'ten bu yana görülmemiş saldırıların ardından 10 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girse de, soykırım Gazze'nin altyapısının büyük bölümünü tahrip etti ve bölgede yaşam koşulları son derece kötüleşti.
Birleşmiş Milletler'in de güvenilir bularak sıkça atıf yaptığı Gazze sağlık yetkililerine göre, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 67 bin Filistinli hayatını kaybetti.
Söz konusu karar, İsrail'in UCM soruşturmaları ve yetkilileri hakkında çıkarılan yakalama kararlarına karşı açtığı birden fazla hukuki itirazdan yalnızca birine ilişkin. Mahkemenin, dosyadaki diğer yetki itirazları hakkında ne zaman karar vereceğine dair ise henüz bir takvim bulunmuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuzeyden çifte soğuk dalgası: Güneşi gören aldanmasın! İstanbul'a kar uyarısı
- Yeni grip varyantı H3N2 nedir, nasıl bulaşır? Influenza A tedavisi nedir?
- Psikolojik optik illüzyon testi: İlk gördüğün şey kişiliğini açığa çıkarıyor
- 1999 sonrasına avantajlı emeklilik: SSK, Bağ-Kur'luya yüzde 5'lik yüksek maaş formülü
- Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti
- İstanbul'da 8-9 saatlik elektrik kesintisi: İlçe ilçe tam liste
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başladı! Şartlar ve branşlar
- 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi
- TOKİ başvuruları bitiyor! Sonuçları ne zaman? 500 bin sosyal konut kura takvimi
- 2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas
- Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? İşte başlangıç ve bitiş tarihi
- Vitamin D ve kalsiyumu birlikte alırsanız kemiklerinizde ne olur?