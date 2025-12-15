İsrail’den Batı Şeria’da barbarlık: 400 zeytin ağacı söküldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'da Ramallah'ın batısındaki Budrus köyünde Ayrım Duvarı yakınındaki Filistinlilere ait topraklara zarar verdi.



Budrus Köy Meclisi Başkanı Abdunnasır Merrar, Ayrım Duvarı bitişiğinde bulunan köyün batı kesimini hedef aldığını, hasadı yapılan zeytin ağaçlarıyla dolu araziler de dahil olmak üzere köydeki tarım arazilerini buldozerlerle dümdüz ettiğini söyledi.



Sökülen zeytin ağaçlarının onlarca yıllık olduğunu kaydeden Merrar, İsrail işgal güçlerinin toprak sahiplerinin arazilerine erişmelerini ve yıkıma itiraz etmelerini engellediğini anlattı.

35 DÖNÜMLÜK ARAZİ, 400 ZEYTİN AĞACI...



Merrar, bölgedeki yıkım emrinin daha önce çıkarıldığını, İsrail işgal güçlerinin zeytin ağaçlarıyla dolu 35 dönümlük araziyi yıkmaya başladığını ve yaklaşık 400 zeytin ağacını söktüğünü kaydetti.



Bölgenin önemine ilişkin Merrar, "Burası Budrus'un 'zeytin sepeti' olarak biliniyor ve zeytin köy halkının başlıca geçim kaynağıydı." dedi.



Merrar, İsrail'in "güvenlik bahenesiyle" bölgede yıkım kararı çıkardığını belirterek, İsrail makamlarının "güvenlik" bahanesini Ayrım Duvarı yakınındaki tarım arazilerini ele geçirmek için sıklıkla kullandığını ifade etti.



İsrail'in hedef aldığı arazinin zeytin hasadıyla geçinen bazı ailelere ait olduğunu belirten Merrar, İsrail'in Filistinli çiftçileri topraklarımdan mahrum bıraktığını ve topraklarına erişmelerini engellediğini söyledi.



Merrar, Ayrım Duvarı yakınındaki arazilerin hedef alınmasının, duvar çevresindeki tampon bölgeleri genişletmeyi ve Filistinlilerin tarım alanlarını azaltmayı amaçlayan bir politikanın sonucu olduğunun altını çizdi.

KATİL İSRAİL EMRİVAKİLER DAYATMAYI AMAÇLIYOR



Budrus Köy Meclisi Başkanı, İsrail'in izlediği politikanın Filistinli çiftçilerde ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını ve ailelerin geçimlerini tehdit ettiğini vurguladı.



Merrar, Budrus'un yıllardır İsrail güçlerinin devam eden saldırılarına maruz kaldığını ve bu saldırıların Ayrım Duvarı yakınındaki bölgelerde yoğunlaştığını hatırlattı.



İsrail'in arazi yıkımı, ağaç sökme, çiftçilerin topraklarına erişimini engelleme gibi uygulamalarına ilişkin Merrar, İsrail'in bu şekilde Filistin'in tarım faaliyetlerini baltalamayı ve sahada emrivakiler dayatmayı amaçladığını aktardı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.