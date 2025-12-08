Dışişleri Bakanlığı’ndan “Suriye’nin Hürriyet Günü” mesajı: Türkiye desteğini sürdürecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye halkının bir yıl önce özgürlüğüne kavuştuğu hatırlatılarak, "Suriye'deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yeni Suriye Hükümeti'nin son bir yılda çok sayıda zorlukla karşılaşmasına rağmen sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlediği belirtilerek, ülkenin uluslararası arenada hak ettiği saygın konuma ulaşması için kalıcı adımlar attığı vurgulandı.

"TÜRKİYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Türkiye'nin Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın güçlenmesi için çabalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Türkiye olarak, Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeye devam edeceğiz." denildi.