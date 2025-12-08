08 Aralık 2025, Pazartesi

Suriye’de bir yılda neler değişti? A Haber Şam’da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 09:46
Suriye devrimin birinci yılını kutluyor. Suriye, büyük yıkımın ardından Türkiye'nin de uluslararası siyasi arenada verdiği destekle yeni bir dönemin eşiğine geldi. Suriye halkı, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü yaşıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Şam'dan son durumu aktardı.
Suriye’de bir yılda neler değişti? A Haber Şam’da
