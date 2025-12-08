Devrik Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı: Bugün en mutlu olduğum gün

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli, evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı (AA)

27 Kasım'da ülke genelinde şiddetlenen çatışmalar, Halep, İdlib ve Hama başta olmak üzere birçok kentte rejimin kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Sonrasında başkent Şam'da halkın kitlesel protestolarla sokaklara çıkması, dengeleri tamamen değiştirdi.

Rejim güçleri hem kamu kurumlarını hem de stratejik noktaları birer birer terk ederken, muhalif unsurlar şehir merkezinde hâkimiyeti büyük ölçüde ele geçirdi. Böylece Suriye, onlarca yıl süren baskı ve savaşın ardından yeni bir dönemin eşiğine geldi.

Bu gelişmelerin ardından Beşar Esad ülkeyi terk etti ve Suriye, tarihinin en yıpratıcı dönemlerinden birinin ardından yeni bir başlangıcın eşiğine geldi.

SURİYE'DE ESAD SONRASI YENİ DÖNEM