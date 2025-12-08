Devrik Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı: Bugün en mutlu olduğum gün

08 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Serhat Bülki Serhat Bülki
Giriş: 08.12.2025 01:13 Güncelleme: 08.12.2025 01:30
Suriye, tam bir yıl önce, 61 yıl boyunca ülkeyi yöneten ve iç savaş sürecinde yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarcasının ise vatanını terk etmek zorunda kalmasına neden olan BAAS rejimi, muhalifler tarafından devrildi. Tarihi zaferin yıl dönümünde A Haber ekibi, başkent Şam’daki kutlama alanını görüntüleyerek halkın coşkusunu ve duygularını ekranlara taşıdı.

Suriye'de 1963'ten bu yana iktidarda olan Baas Partisi'nin 61 yıllık baskıcı yönetimi, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk gösterilerine uygulanan sert müdahalenin ardından ülkeyi derin bir iç savaşa sürükledi.

2011 YILINDA TARİHE KANLA KAZINAN İÇ SAVAŞ BAŞLADI

Bu süreçte on binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca Suriyeli ise evlerini terk ederek zorunlu göçe mahkum oldu. Uzun yıllar süren çatışmaların ardından başkent Şam'ın rejimin elinden çıkması ise Baas iktidarının çöküşünde dönüm noktası oldu.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli, evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı (AA)Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli, evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı (AA)

27 Kasım'da ülke genelinde şiddetlenen çatışmalar, Halep, İdlib ve Hama başta olmak üzere birçok kentte rejimin kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Sonrasında başkent Şam'da halkın kitlesel protestolarla sokaklara çıkması, dengeleri tamamen değiştirdi.

Rejim güçleri hem kamu kurumlarını hem de stratejik noktaları birer birer terk ederken, muhalif unsurlar şehir merkezinde hâkimiyeti büyük ölçüde ele geçirdi. Böylece Suriye, onlarca yıl süren baskı ve savaşın ardından yeni bir dönemin eşiğine geldi.

Bu gelişmelerin ardından Beşar Esad ülkeyi terk etti ve Suriye, tarihinin en yıpratıcı dönemlerinden birinin ardından yeni bir başlangıcın eşiğine geldi.

SURİYE'DE ESAD SONRASI YENİ DÖNEM

Suriye’de devrik Esad rejiminin sona ermesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde yeni hükümet kuruldu (Ahaber.com.tr arşiv)Suriye’de devrik Esad rejiminin sona ermesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde yeni hükümet kuruldu (Ahaber.com.tr arşiv)

Suriye'de devrik Esad rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde kurulan hükümet kuruldu

Suriye'de devrik Esad rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde kurulan hükümet, yeni dönemin kapılarını açtı.

Aradan geçen bir yılın ardından, Baas rejiminin sona erişi bugün ülkenin dört bir yanında kutlanıyor. Başkent Şam'da binlerce kişi meydanları doldurdu.

A Haber ekibi de kutlamaların merkezi olan Şam'dan canlı yayın yaparak hem meydandaki atmosferi aktardı hem de bölge halkının duygularına mikrofon uzattı.

ESAD'SIZ SURİYE'DE ZAFERİN 1. YILI

Başkent Şam'dan kutlama alanında bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, hem coşkulu atmosferi görüntüledi hem de sahadaki gelişmeleri anbean aktardı.

Halil İbrahim Uğur, şunları Başkent Şam'dan şunları aktardı:

"Suriye'de rejimin çöküşünün üzerinden tam bir yıl geçti. Ülkenin birçok noktasında olduğu gibi başkent Şam'da da halk meydanlara akın ederek bu tarihi günü kutluyor. A Haber ekibi olarak bizler de kutlamaların merkezi konumundaki Emevi Caddesi'ndeyiz. Emevi Meydanı tamamen dolmuş durumda; kalabalık taşarak sokaklara kadar yayılmış halde.

Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaya ile birlikte ilerliyoruz. İşte ışıkların ve lazer gösterilerinin yoğunlaştığı o alan, Emevi Meydanı. Meydan dolduğu için kalabalık bir yandan caddelere doğru akarken, caddelerden gelenler de meydana doğru ilerlemeye devam ediyor.

Kutlamalar sadece meydanlarda değil, sokaklarda da sürüyor. Araç konvoyları, motosikletliler, korna sesleri ve aralıksız patlayan havai fişekler kentin dört bir yanında coşkuyu artırıyor. Gökyüzünü aydınlatan her havai fişek, kalabalığın alkışları ve sloganlarıyla karşılanıyor.

Esad’sız Suriye’nin 1’inci yıl dönümünde, vatandaşlar sokaklara akın ederek kutlamalara katıldı (Ekran görüntüsü)Esad’sız Suriye’nin 1’inci yıl dönümünde, vatandaşlar sokaklara akın ederek kutlamalara katıldı (Ekran görüntüsü)

ŞAM SOKAKLARINDA BÜYÜK COŞKU: EMEVİ MEYDANI'NDA ÖZGÜRLÜK KUTLAMASI

Bugün özellikle gençlerin meydanlarda yoğun olduğu görülüyor. Ellerindeki bayraklarla yürüyen gençler, "yeni döneme sahip çıkma" mesajı veriyor. Rejim döneminde akşam saatlerinde sokaklara çıkamayan kadınlar ve çocuklar da bugün kutlamaların en ön saflarında.

Kutlamalar 28 Kasım'da başlamıştı ancak asıl büyük tören yarın düzenlenecek. Bugün yapılan etkinlikler bir anlamda genel prova niteliği taşıyor. Kentin duvarlarına ve dev ekranlara "Kurtuluş Bayramı" yazıları yansıtılmış durumda.

Bir yıl önce 28 Kasım'da muhaliflerin hızlı ilerleyişiyle rejimin savunma hatları çökmüş, Şam'ın düşmesiyle birlikte Esad ülkeyi terk etmişti. Bugün ise aynı caddelerde yüzler gülüyor; bir yıl önce sessiz ve karanlık olan sokaklar şimdi umut, sevinç ve özgürlük sloganlarıyla dolu."

Suriyeli bir vatandaş, A Haber mikrofonlarına konuşarak duygularını aktardı. (Ekran görüntüsü)Suriyeli bir vatandaş, A Haber mikrofonlarına konuşarak duygularını aktardı. (Ekran görüntüsü)

"DÜNYANIN EN MUTLU GÜNÜ BUGÜN"

A Haber mikrofonlarına konuşan Suriyeli bir vatandaş duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Dünyanın en mutlu günü bugün. Esad gideli her şey çok güzel. Bugün bizim için en mutlu gün. Tüm Türkiye'ye selam olsun."

