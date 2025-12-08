08 Aralık 2025, Pazartesi
A Haber Esad'sız Suriye'nin 1. yılında Şam'da
Giriş: 08.12.2025 11:43
Bugün 8 Aralık 2025... Bu tarihin Suriyeliler ve Suriye için önemi çok büyük. 61 yıllık Baas rejiminin ve 53 senelik Esad yönetiminin devrilmesinin üstünden tam 1 yıl geçti. Yarınları için yeni bir sayfa açan Suriye tam olarak ayağa kalkmış değil ülke pek çok sorun yumağıyla başa çıkmaya çalışıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı son durumu aktardı.