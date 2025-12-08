08 Aralık 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Devrik Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı
Devrik Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı

Devrik Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 08.12.2025 11:14
Güncelleme:08.12.2025 11:14
Suriye, tam bir yıl önce, 61 yıl boyunca ülkeyi yöneten ve iç savaş sürecinde yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarcasının ise vatanını terk etmek zorunda kalmasına neden olan BAAS rejimi, muhalifler tarafından devrildi. Tarihi zaferin yıl dönümünde A Haber ekibi, başkent Şam’daki kutlama alanını görüntüleyerek halkın coşkusunu ve duygularını ekranlara taşıdı.
Devrik Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı
ABONE OL
Devrik Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı
Devrik Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı
A Haber Şam’da
A Haber Şam'da
Pearl Harbor Baskını’nda neler yaşandı?
Pearl Harbor Baskını’nda neler yaşandı?
İspanya’dan Filistin’e bir destek daha
İspanya'dan Filistin'e bir destek daha
Eurovision müzik mi? Siyaset mi?
Eurovision müzik mi? Siyaset mi?
Avrupa’yı savaş korkusu sardı
Avrupa’yı savaş korkusu sardı
Benin’de darbe girişimi
Benin’de darbe girişimi
Müşteriler köpek sandı ama fok çıktı
Müşteriler köpek sandı ama fok çıktı
Muhabire çekim sırasında kuş çarptı
Muhabire çekim sırasında kuş çarptı
Afrika kıtasının en güney ucundaki ülke
Afrika kıtasının en güney ucundaki ülke
Gece kulübünde yangın! İşte böyle başladı
Gece kulübünde yangın! İşte böyle başladı
Rusya Ukrayna’nın enerji tesisi bombaladı
Rusya Ukrayna'nın enerji tesisi bombaladı
Daha Fazla Video Göster