Türkiye'den Sumud Filosu yolcularına tahliye! Su alan Johnny M'in imdadına Türkiye yetişti
Türkiye, Akdeniz Global Sumud Filosu kapsamında Gazze’ye insani yardım taşıyan ve su alan gemiden yolcuları tahliye etti.
Akdeniz'de, Gazze'ye insani yardım taşıyan Global Sumud Filosu'na ait Johnny M isimli gemi Pazartesi sabahı arızalanarak yardım çağrısı gönderdi. Türkiye, yolcuların güvenli tahliyesi için koordinasyonu üstlendi.
Gemi, Girit, Kıbrıs adası ve Mısır arasında kalan bölgede arıza bildirimi yaptı. Geminin kaptanı radyo ile yaptığı açıklamada, makine dairesine su dolduğunu bildirdi.
Gemi yolcuları, Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden geliyordu. Yolcuların karşı karşıya kaldığı tehlike nedeniyle Türk Kızılay ve diğer yetkililer seferber olarak tahliye operasyonunu koordine etti.
TÜRKİYE HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR
Global Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabında yapılan açıklamada, operasyonun Türkiye hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın yerinde sağladığı katkılar sayesinde sorunsuz şekilde ilerlediği vurgulandı.
Yetkililer, katılımcıların güvenli şekilde tahliyesi ve insani yardımın filoya ulaştırılmasında kritik rol oynayan Türkiye hükümeti ve Türk Kızılay'a teşekkürlerini iletti.
GECİKME YAŞANACAK MI?
Açıklamada ayrıca, operasyonun genel seyrinde ciddi bir gecikme beklenmediği ve filonun planlandığı şekilde dört gün içinde varış noktasına ulaşacağı belirtildi.
"TÜRKİYE'DEN GELEN GEMİ ÖNCE BİZE ULAŞTI"
Sumud filosu aktivisti Kübra Yasemin A Haber'e konuştu.
Yasemin, "Ben su alan teknede değildim. Ben insani yardımların ulaştırıldığı gemideydim. Türkiye'den gelen gemi önce bize ulaştı daha sonra arıza yaşayan gemimizi tahliye etmek üzere yardıma gitti ve oradaki arkadaşlarımızı tahliye ettiler.
Benim olduğum gemiye tahliye edildi insanlar. Buradan da karaya tahliye edilmek üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.
