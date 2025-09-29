29 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'den Sumud Filosu yolcularına tahliye! Su alan Johnny M'in imdadına Türkiye yetişti

Türkiye'den Sumud Filosu yolcularına tahliye! Su alan Johnny M'in imdadına Türkiye yetişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 13:17 Güncelleme: 29.09.2025 14:20
ABONE OL
Türkiye’den Sumud Filosu yolcularına tahliye! Su alan Johnny M’in imdadına Türkiye yetişti

Türkiye, Akdeniz Global Sumud Filosu kapsamında Gazze’ye insani yardım taşıyan ve su alan gemiden yolcuları tahliye etti.

Akdeniz'de, Gazze'ye insani yardım taşıyan Global Sumud Filosu'na ait Johnny M isimli gemi Pazartesi sabahı arızalanarak yardım çağrısı gönderdi. Türkiye, yolcuların güvenli tahliyesi için koordinasyonu üstlendi.

SUMUD FİLOSUNDAKİ "JOHNNY M" GEMİSİ SU ALDI

Gemi, Girit, Kıbrıs adası ve Mısır arasında kalan bölgede arıza bildirimi yaptı. Geminin kaptanı radyo ile yaptığı açıklamada, makine dairesine su dolduğunu bildirdi.

Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda (REUTERS)Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda (REUTERS)

Gemi yolcuları, Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden geliyordu. Yolcuların karşı karşıya kaldığı tehlike nedeniyle Türk Kızılay ve diğer yetkililer seferber olarak tahliye operasyonunu koordine etti.

TÜRKİYE HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR

Global Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabında yapılan açıklamada, operasyonun Türkiye hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın yerinde sağladığı katkılar sayesinde sorunsuz şekilde ilerlediği vurgulandı.

Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda (REUTERS)Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda (REUTERS)

Yetkililer, katılımcıların güvenli şekilde tahliyesi ve insani yardımın filoya ulaştırılmasında kritik rol oynayan Türkiye hükümeti ve Türk Kızılay'a teşekkürlerini iletti.

Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda (REUTERS)Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda (REUTERS)

GECİKME YAŞANACAK MI?

Açıklamada ayrıca, operasyonun genel seyrinde ciddi bir gecikme beklenmediği ve filonun planlandığı şekilde dört gün içinde varış noktasına ulaşacağı belirtildi.

"TÜRKİYE'DEN GELEN GEMİ ÖNCE BİZE ULAŞTI"

Sumud filosu aktivisti Kübra Yasemin A Haber'e konuştu.

A HABER Ekran Görüntüsü A HABER Ekran Görüntüsü

Yasemin, "Ben su alan teknede değildim. Ben insani yardımların ulaştırıldığı gemideydim. Türkiye'den gelen gemi önce bize ulaştı daha sonra arıza yaşayan gemimizi tahliye etmek üzere yardıma gitti ve oradaki arkadaşlarımızı tahliye ettiler.

SUMUD AKTİVİSTLERİ NASIL TAHLİYE EDİLDİ?

Benim olduğum gemiye tahliye edildi insanlar. Buradan da karaya tahliye edilmek üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail’den Sumud Filosu’na müdahale tatbikatıKatil İsrail’den Sumud Filosu’na müdahale tatbikatı KATİL İSRAİL'DEN SUMUD FİLOSU'NA MÜDAHALE TATBİKATI
Diyarbakır’da Küresel Sumud Filosuna destek!Diyarbakır’da Küresel Sumud Filosuna destek! DİYARBAKIR'DA "KÜRESEL SUMUD FİLOSU"NA DESTEK!
Kilis’te Sumud Filosu için dev mitingKilis’te Sumud Filosu için dev miting KİLİS'TE SUMUD FİLOSU İÇİN DEV MİTİNG
Gazze’ye son 399 mil!Gazze’ye son 399 mil! GAZZE'YE SON 399 MİL!
Bursa’da Gazze’ye ve Sumud Filosu’na destekBursa’da Gazze’ye ve Sumud Filosu’na destek BURSA'DA GAZZE'YE VE SUMUD FİLOSU'NA DESTEK
Tarihin en büyük filosuyla ablukayı kıracağızTarihin en büyük filosuyla ablukayı kıracağız "TARİHİN EN BÜYÜK FİLOSUYLA ABLUKAYI KIRACAĞIZ"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den Sumud Filosu yolcularına tahliye! Su alan Johnny M’in imdadına Türkiye yetişti Türkiye’den Sumud Filosu yolcularına tahliye! Su alan Johnny M’in imdadına Türkiye yetişti Türkiye’den Sumud Filosu yolcularına tahliye! Su alan Johnny M’in imdadına Türkiye yetişti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör