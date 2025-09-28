Diyarbakır'da "Küresel Sumud Filosu"na destek!

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde 'Küresel Sumud Filosu'na destek için gösteri yapıldı. Ellerinde pankartlar taşıyan vatandaş İsrail'in saldırılarını kınadı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 23:37

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde "Küresel Sumud Filosu"na destek için gösteri yapıldı.

Ulu Cami önünde yapılan gösteride vatandaşlar, Sumud Filosu'ndaki gemilere yapılan saldırıları kınadı. Katılımcılar adına açıklama yapan Kenan Adıgüzel, özgür halkların gücünün en canlı sembolünün Sumud Filosu olduğunu söyledi.

Adıgüzel, "Sumud Filosu'nu daha önce Tunus'ta vurmuşlardı. Daha sonra 12 dron ile geçenlerde de vurdular. Halkını esir alan iktidarlar yine bu duruma sessiz kaldı. Terörist İsrail, ortağı ABD'nin senatörlerini, medyasını, Hollywood'unu sermayesiyle kontrol ederek bu vampirliği yapmaktadır. Ancak tüm insanlık bu teröristleri tanıyarak ayağa kalktı. Zulmü, vampirliği, terörist katliamları tüm dünyanın gözü önünde işleyen terörist bir şebekedir İsrail. Terörist İsrail'in en büyük sermayesi algıyla dünyayı kandırmaktır. 7 Ekim Aksa Tufanı, 107 yıllık vahşete, işgale, katliama ve teröristliğe bir baş kaldırıdır. 7 Ekim Aksa Tufanı, 100 yıllık katliamlara bir baş kaldırıdır. 1917'de İngiltere desteğinde vahşi domuz sürüleri gibi Filistin topraklarına akın eden terörist siyonistler, bu kutsal topraklarda, her yerde, her türlü terörist eylemden geri durmadılar. 1948'de ABD, İngiltere ve Haçlı Batı yöneticilerinin desteğinde Deir Yasin katliamı ve birçok katliamlarla Filistin toprakları terörist ve vampirler tarafından işgal edildi" dedi.

Grup daha sonra sloganlar atarak sessizce dağıldı.

