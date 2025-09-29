29 Eylül 2025, Pazartesi
Sumud filosundaki Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu A Haber'de
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki "JOHNNY M" adlı tekne su aldı. Teknenin arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcular Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi. Sumud filosundaki Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu A Haber canlı yayınında konuştu.