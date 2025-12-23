Biden döneminde atanmışlardı: Trump yönetimi 30 ABD büyükelçisini geri çağırdı

New York Times'ın aktardığı bilgilere göre, geri çağrılan büyükelçilerin büyük bölümüne son günlerde bildirim yapıldı ve ocak ayı ortasına kadar görevlerinden ayrılmaları talep edildi. Söz konusu büyükelçilerin tamamı, kariyer dışişleri mensubu olup Biden yönetimi döneminde atanmış ve Senato tarafından onaylanmış isimlerden oluşuyor.

Normal şartlarda ABD'li büyükelçilerin görev süresi üç ila dört yıl arasında değişiyor.

SENDİKA: ABD DIŞ HİZMETLERİ TARİHİNDE BİR İLK

Kariyer diplomatları temsil eden Amerikan Dış Hizmetler Birliği (AFSA), bu ölçekte bir geri çağırmanın ABD Dış Hizmetleri tarihinde daha önce yaşanmadığını açıkladı. Sendika Sözcüsü Nikki Gamer, geri çağırmaların biçimine de dikkat çekti.

Gamer, "Etkilenen büyükelçilerin çoğu, ani bir şekilde ve genellikle telefon yoluyla bilgilendirildi. Kendilerine herhangi bir gerekçe sunulmadı. Bu, alışılmış uygulamaların dışında" ifadelerini kullandı.

Sendika, arşiv incelemelerine dayanarak, kariyer diplomatların büyükelçi ya da misyon şefi olarak görev yaparken toplu şekilde geri çağrılmasının bir ilk olduğunu belirtti.