Bursa'da Gazze'ye ve Sumud Filosu'na destek

Bursa'da, Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu'na ve Filistin halkı için sivil toplum kuruluşları tarafından destek nöbeti gerçekleşti. Birçok vatandaşın katıldığı gösteride cadde ve sokaklar doldu taştı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 05:54

Osmangazi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırlarda, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, İnsan Vakfı ile birçok STK üyesi ve vatandaşların nöbeti sürüyor.

Gazze ile ilgili fotoğraf ve belgesellerin gösterildiği alanda, Küresel Sumud Filosu'na ve Gazze'ye destek için bağış toplanıyor.

Vatandaşlar, İsrail'in yaptığı katliamlar ve Filistinlilerin uğradığı zulüm konusunda bilgilendiriliyor.

İnsan Vakfı Bursa Teşkilatı temsilcisi Kemalettin Güven, AA muhabirine, nöbetlerini filo Gazze'ye varana dek sürdüreceklerini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye sağ salim varmasını umduklarını belirten Güven, şunları ifade etti:

"'Biz de sizin yanınızdayız, sizi destekliyoruz' diyebilmek için nöbet tutuyoruz. O kardeşlerimizle o yolculukta değiliz ama maddi ve manevi olarak onları buradan destekliyoruz. Bursa'daki teşkilatlarımız, gönüllü kuruluşlarımız ve STK'lerimiz, İsrail ablukası altındaki kardeşlerimize o gemilerimiz sağ salim varana kadar her akşam nöbetteler. Bugün biz buradayız, nöbetçiyiz. Sonuna kadar kardeşlerimizin yanında ve arkasındayız. Biz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz, Bursalılardan da tek isteğimiz sosyal medya hesaplarımızdan ve buraya gelerek kardeşlerimize destek olmaları."

Grup, 2 Ekim'e kadar 19.00-23.00 saatlerinde nöbet tutmayı sürdürmeyi planlıyor.

