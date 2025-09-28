Kilis'te Sumud Filosu'na dualar eşliğinde destek! Mitinge yüzlerce kişi katıldı

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu, yolculuğunu tamamlamasına sayılı günler kala Kilis'te destek mitingi yapıldı. Yüzlerce vatandaş bir araya gelerek ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdığı gösteride dualar edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu. Miting sonrası Sumud Filosu'nda yolculuk yapan aktivistler ile canlı bağlantı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde çevre illerden gelen vatandaşların da katılımıyla yüzlerce kişi bir araya geldi. Vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdığı gösteride dualar edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu. Miting sırasında Sumud Filosu yolcularıyla canlı bağlantı da yapıldı.

Mitingde konuşan Bekir Şen, "İspanya'dan Avustralya'ya, Norveç'ten İtalya'ya, Londra'dan Endonezya'ya dünyanın dört bir yanında zulme karşı duran cesur yüreklere, küresel vicdana selam olsun" dedi. Şen ayrıca, "Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'dan yüzlerce araçlık konvoyla mitinge destek veren vatandaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

