Sumud Filosu’na Siyonist saldırının ardında Türk Aktivist A Haber’e konuştu: Tarihin en büyük filosuyla ablukayı kıracağız

Katil İsrail işgalci kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde başlattığı insanlık krizine dur demek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz gece İsrail güçlerinin bombalı saldırısına uğrayan filoda son durum ne? Türk Aktivist, gemiden canlı bağlanarak yaptığı açıklamada, "Motivasyonumuz çok yüksek. Gazze'deki abluka kırılana kadar asla durmayacağız." dedi.

"SALDIRI MOTİVASYONUMUZU KIRMAK İÇİNDİ"

Yaklaşık 9-10 gündür yolculuk yaptıklarını belirten Turan, "İtalya'dan kalkan filomuz şimdi Yunanistan'ın Girit açıklarında demirlemiş vaziyette. Yeniden rotamıza gitmek üzere bekliyoruz. Gazze'ye yaklaşık 5-6 günlük bir mesafemiz var. Birkaç gün önce İsrail dronları tarafından saldırıya uğradık. Bu saldırı bizim kararlılığımızı ve motivasyonumuzu kırmak üzere yapılan bir saldırıydı. Yaklaşık 11 bombalı saldırıya uğradık. Birkaç hasar haricinde ciddi bir yaralanma yok" ifadelerini kullandı.