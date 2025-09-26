Sumud Filosu’na Siyonist saldırının ardında Türk Aktivist A Haber’e konuştu: Tarihin en büyük filosuyla ablukayı kıracağız
Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve işgalci İsrail ordusunun ablukasını kırmak için İtalya’dan başladığı yolculuğuna devam ediyor. Gazze’ye yaklaşık 5-6 günlük bir yolun kaldığı belirtilirken geçtiğimiz gece filo İsrail tarafından bombalı saldırıya uğramıştı. Filodan A Haber canlı yayına bağlanan Türk Aktivist Samet Turan, çeşitli ülkelerden de gelen gemilerle tarihin en büyük filosu olarak Gazze’ye ilerlediklerini belirterek “Ablukayı kıracağız” dedi.
Katil İsrail işgalci kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde başlattığı insanlık krizine dur demek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz gece İsrail güçlerinin bombalı saldırısına uğrayan filoda son durum ne? Türk Aktivist, gemiden canlı bağlanarak yaptığı açıklamada, "Motivasyonumuz çok yüksek. Gazze'deki abluka kırılana kadar asla durmayacağız." dedi.
"SALDIRI MOTİVASYONUMUZU KIRMAK İÇİNDİ"
Yaklaşık 9-10 gündür yolculuk yaptıklarını belirten Turan, "İtalya'dan kalkan filomuz şimdi Yunanistan'ın Girit açıklarında demirlemiş vaziyette. Yeniden rotamıza gitmek üzere bekliyoruz. Gazze'ye yaklaşık 5-6 günlük bir mesafemiz var. Birkaç gün önce İsrail dronları tarafından saldırıya uğradık. Bu saldırı bizim kararlılığımızı ve motivasyonumuzu kırmak üzere yapılan bir saldırıydı. Yaklaşık 11 bombalı saldırıya uğradık. Birkaç hasar haricinde ciddi bir yaralanma yok" ifadelerini kullandı.
TARİHİN EN BÜYÜK FİLOSU
Konuşmasına devam eden Turan, filoda bulunan gemilerin sayısını da açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
Burada yaklaşık 50 tekneyiz. Yunanistan'daki gemilerle de buluşarak tüm gemilerle birlikte tarihin en büyük filosunu oluşturmuş durumda.
"ABLUKAYI KIRANA KADAR ASLA DURMAYACAĞIZ"
Motivasyonumuz çok yüksek bir şekilde Gazze'deki ablukayı kırmaya niyetliyiz. Gazze'deki abluka kırılana kadar asla durmayacağız.
FİLOYU VAR GÜCÜNÜZLE DESTEKLEYİZ
Şu anda tarihin çok önemli bir noktasındayız. Herkesten istediğim şudur: Bu filoyu var gücünüzle destekleyin.
Bu gemilerde vicdan ve iyiliklerden başka yükümüz yok. Bizimle birlikte olan milyarlarca insanın kalbi duası ve vicdanını taşıyoruz. Ve bunu Gazze'ye ulaştırıp saf kötülük İsrail'in yasa dışı ablukasını kırmak ve Gazzelilerin hak ettiği hayata yeniden erişmelerini istiyoruz.
Bizim sizden istediğimiz, bizi var gücünüzle destekleyip sesimiz olmanızdır. Bu Gazze ve Küresel Sumud Filosu için çok önemli.
