Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Sumud filosu aktivisti Kübra Yasemin A Haber'de
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Sumud filosu aktivisti Kübra Yasemin A Haber'de

Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Sumud filosu aktivisti Kübra Yasemin A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 14:19
Sumud filosunda su almaya başlayan teknenin yolcuları türkiye tarafından tahliye edildi. Sumud filosu aktivisti Kübra Yasemin A Haber’e konuştu.
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Sumud filosu aktivisti Kübra Yasemin A Haber’de
