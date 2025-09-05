05 Eylül 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Venezuela'ya savaş hamlesi! Karayipler'e 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırma kararı

ABD'den Venezuela'ya savaş hamlesi! Karayipler'e 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırma kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 23:01 Güncelleme: 05.09.2025 23:26
ABONE OL
ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’e 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırma kararı

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. ABD medyası, ABD'nin Venezuela açıklarına 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdığını duyurdu. Öte yandan ABD bu hafta Venezuela’dan çıkan bir botu uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla vurmuş ve 11 kişiyi öldürmüştü.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim devam ediyor. ABD medyası, ABD'nin Venezuela açıklarına 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdığını iddia etti.

ABD ORDUSU SAVAŞA GİDİYOR
Fox News ulusal güvenlik baş muhabiri, "Bana öyle geliyor ki ABD ordusu savaşa gidiyor. Venezuela yakınlarındaki Karayipler'de 8 ABD Donanması muhribi ilk kez görülüyor." dedi.

Öte yandan ABD bu hafta Venezuela'dan çıkan bir botu uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla vurmuş ve 11 kişiyi öldürmüştü. Venezuela da 2 adet savaş uçağıyla ABD savaş gemileri üzerinden geçmişti

ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’e 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırma kararı

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’e 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırma kararı

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’e 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırma kararı

Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

Venezuela Başkanı Maduro’dan ABD’ye mesajVenezuela Başkanı Maduro’dan ABD’ye mesaj VENEZUELA BAŞKANI MADURO'DAN ABD'YE MESAJ
ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor! ABD-VENEZUELA GERİLİMİ TIRMANIYOR!
Venezuela’da Maduro’ya destek turuVenezuela’da Maduro’ya destek turu VENEZUELA'DA MADURO'YA DESTEK TURU
Venezuela’dan ABD’ye kıyılarımızdan uzak durun uyarısıVenezuela’dan ABD’ye kıyılarımızdan uzak durun uyarısı VENEZUELA'DAN ABD'YE "KIYILARIMIZDAN UZAK DURUN" UYARISI
Maduro’dan ABD’ye açık uyarı!Maduro’dan ABD’ye açık uyarı! MADURO'DAN ABD'YE AÇIK UYARI!
Karayip Denizi’ne nükleer denizaltı gönderileceği iddiasıKarayip Denizi’ne nükleer denizaltı gönderileceği iddiası KARAYİP DENİZİ'NE NÜKLEER DENİZALTI GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör