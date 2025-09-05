ABD'den Venezuela'ya savaş hamlesi! Karayipler'e 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırma kararı
ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. ABD medyası, ABD'nin Venezuela açıklarına 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdığını duyurdu. Öte yandan ABD bu hafta Venezuela’dan çıkan bir botu uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla vurmuş ve 11 kişiyi öldürmüştü.
ABD ile Venezuela arasındaki gerilim devam ediyor. ABD medyası, ABD'nin Venezuela açıklarına 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdığını iddia etti.
ABD ORDUSU SAVAŞA GİDİYOR
Fox News ulusal güvenlik baş muhabiri, "Bana öyle geliyor ki ABD ordusu savaşa gidiyor. Venezuela yakınlarındaki Karayipler'de 8 ABD Donanması muhribi ilk kez görülüyor." dedi.
Öte yandan ABD bu hafta Venezuela'dan çıkan bir botu uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla vurmuş ve 11 kişiyi öldürmüştü. Venezuela da 2 adet savaş uçağıyla ABD savaş gemileri üzerinden geçmişti
ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.
ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.
Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.
